Roma, 7 ottobre 2020 - Senza dubbio una bella notizia: i diavoli della Tasmania sono stati liberati in un’area dell’Australia continentale ,dove mancavano da 3mila anni. Un passo importante (e sotto certi versi storico) per la ricostruzione della fauna originaria del territorio australiano, che è una delle zone al mondo con il più alto tasso di estinzione di mammiferi. A reintrodurre i primi diavoli è stata l’associazione Aussi Ark, che si è fatta aiutare da due ospiti d’eccezione.

Perché il ritorno dei diavoli della Tasmania è importante per l’ambiente

Da più di 10 anni, Aussi Ark alleva diavoli della Tasmania con l’obiettivo di riportarli in natura. Il grande giorno è arrivato ieri, quando 11 esemplari di questi marsupiali carnivori sono stati liberati in un santuario della fauna selvatica di 400 ettari a nord di Sydney. Si tratta del passo successivo a un precedente rilascio di prova che ha coinvolto altri 15 diavoli della Tasmania, e ciò significa che in quella zona ce ne sono attualmente 26: “Tra 100 anni ricorderemo questa data come il giorno che ha messo in moto il ripristino ecologico di un intero Paese”, ha spiegato Tim Faulkner, presidente di Aussi Ark. La reintroduzione in natura di questi animali è importantissima perché aiuterà a ripristinare l’ecologia forestale dell’Australia dopo secoli di devastazioni da parte di numerosi predatori. A liberare gli 11 esemplari sono stati i due famosi attori (nonché coniugi) Chris Hemsworth ed Elsa Pataky, da sempre attivissimi nella salvaguardia dell’ambiente.

Una reintroduzione graduale

I diavoli della Tasmania riportati in natura sono stati selezionati tra quelli con le maggiori capacità riproduttive. Gli esperti di Aussi Ark, inoltre, hanno garantito che i 26 esemplari non sono pericolosi per l’uomo e saranno in grado di resistere al cancro facciale, una forma contagiosa di tumore (Devil Facial Tumor Disease) che ha ucciso il 90% dei diavoli della Tasmania selvatici: oggi ne rimangono 25mila. Nei prossimi due anni ci saranno altri due rilasci da 20 animali ciascuno, in modo tale da reintrodurre questi mammiferi in natura in maniera graduale. I diavoli della Tasmania saranno monitorati dagli scienziati tramite dei collari dotati di trasmettitori. La scelta di liberarli in un santuario di fauna selvatica è stata fatta per proteggerli dagli incendi, dai parassiti e dalle auto. “Un giorno vedremo i diavoli della Tasmania vivere nelle grandi foreste orientali come hanno fatto 3mila anni fa”, ha aggiunto Faulkner.