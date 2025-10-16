Diane Keaton, la famiglia svela la causa della morte

Roma, 16 ottobre 2025 – La notizia della scomparsa di Diane Keaton ha scosso il mondo del cinema. L’attrice premio Oscar è morta l’11 ottobre a 78 anni a causa di una polmonite, come ha confermato la famiglia in una dichiarazione rilasciata a People.

Una vita dedicata ai più deboli in silenzio

“La famiglia Keaton è profondamente grata per i messaggi di affetto e sostegno ricevuti in questi giorni per la perdita della loro amata Diane”, si legge nel comunicato. “Amava profondamente gli animali e si è sempre impegnata a favore delle persone senza fissa dimora. In suo onore, chi desidera ricordarla può fare una donazione a un rifugio per animali o a una banca alimentare locale”.

Le cause della morte di Diane Keaton

I dettagli sulle circostanze della morte non sono stati resi pubblici, ma fonti del Los Angeles Fire Department hanno confermato a People e alla CNN che i soccorsi sono stati chiamati presso l’abitazione dell’attrice per trasportare una donna in ospedale. Amici e collaboratori hanno descritto la sua condizione finale come improvvisa e tenue: molti non erano pienamente consapevoli della gravità del suo stato, poiché Keaton e la sua famiglia avrebbero gestito tutto in modo riservato. Alcuni hanno parlato di perdita di peso significativa nell’ultimo periodo, segno visibile di un peggioramento repentino. Insomma, il suo stato di salute sarebbe precipitato rapidamente nei mesi precedenti la morte per polmonite, un processo che avrebbe sorpreso anche amici di lunga data.

Diane Keaton durante la New York Fashion Week nel 2023 (Ansa)

Bulimia e cancro alla pelle: le altre battaglie di Diane

La collaborazione artistica con Woody Allen l’ha consacrata tra le grandi interpreti di Hollywood, ma l’attrice non ha avuto una vita facile: in passato aveva combattuto con problemi di salute come cancro della pelle e bulimia, ma non esistono dettagli che suggeriscano un legame diretto tra queste condizioni e il suo decesso.