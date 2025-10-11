Diane Keaton, antidiva per sempre: l’ironia e la forza dell’indipendenza. Sposa di nessuno, adottò due figli: “Impulso a cui non potevo resistere”

L’intelligenza, lo charme, l’ironia, la leggerezza, l’allegria, l’indipendenza. Ma anche le insicurezze, i dilemmi interiori: Diane Keaton l’abbiamo amata nei primi film di Woody Allen, in cui sapeva concertare insieme a lui quella musica sublime fatta di grottesco e profondo, di surreale e vero, di allegro e malinconico, di bergmaniano e farsesco. Divertente, divertita, sexy ma con garbo. Se ad un’attrice può assomigliare, è alla vertiginosa Katharine Hepburn: stesso carisma, stessa eleganza, stesso coraggio, stessa verve aristocratica e ironica insieme.

Ironica, quando interpreta un’eroina da romanzo russo intrisa di humour contemporaneo in Amore e guerra di Woody Allen, o combatte con un ragno in Io e Annie. O quando, nella New York in bianco e nero di Manhattan, parla di Bergman che “ormai ha stufato, perché tutto quel Kierkegaard, alla fine, Dio mio…” e fa ribollire in silenzio il piccolo Woody, che minaccia: “Ancora una parola, e le facevo saltare le lenti a contatto…”.

Chi è Diane Keaton, tra Los Angeles e New York

Diane Keaton, scomparsa sabato 11 ottobre a 79 anni, ha trasformato i ruoli femminili della Hollywood moderna, ed è diventata lei stessa un’icona di stile fuori da ogni schema. Era nata col nome di Diane Hall a Los Angeles nel 1946: Keaton era il cognome materno, quello che decise di assumere, forse anche un po’ per far credere che ci fosse una parentela con Buster. Da Los Angeles, Diane se ne va a New York a studiare recitazione: l’esordio a teatro è con Un tram che si chiama desiderio, ma è nel 1968 – lei ha 22 anni – che riesce ad affacciarsi a Broadway per il musical Hair. La sua performance impressiona Woody Allen. Che la vuole a teatro con sé, per Provaci ancora, Sam. Poi saranno otto film insieme, e una storia d’amore.

Il debutto nel grande cinema con Francis Ford Coppola

Ma si affaccia al grande cinema nel segno di un altro maestro, Francis Ford Coppola. Nel Padrino Diane è Kay Adams, la moglie di Michael Corleone (Al Pacino), che osserva sgomenta la trasformazione morale del marito. Poi arriva Woody. Provaci ancora, Sam per lo schermo, Amore e guerra, Io e Annie. In quest’ultimo film affida a Woody anche elementi della propria vita personale. E nel titolo, c’è proprio il suo cognome vero, Hall. Lei, Diane, ridefinisce la commedia romantica con quel personaggio vulnerabile, ironico, nevrotico, vestito con cappellone gilet pantaloni e cravatta, amabile dalla prima all’ultima inquadratura. L’Oscar per la migliore attrice, vinto nel 1978, insieme al Bafta e al Golden Globe, certifica la qualità eccezionale della sua performance. E Diane, intanto, rivoluziona anche lo stile.

I film degli anni Novanta e Duemila

Ma non c’è solo Woody nella sua carriera. Anche negli anni ’90 e nei primi anni 2000 riesce a raccontare personaggi baciati dalla grazia dell’ironia, con quel sottile equilibrio fra comicità e malinconia, figure complesse che perdono e ridono, che vincono e si rabbuiano. Nel 1993 è ancora con Woody in Misterioso omicidio a Manhattan, nel 1996 è nel Club delle prime mogli con Bette Midler e Goldie Hawn, nel 1997 ottiene la terza nomination all’Oscar con La stanza di Marvin: la seconda era arrivata – insieme alla vittoria del David di Donatello – con Reds di Warren Beatty, che fu anche suo compagno dopo Woody. Nel 2003 – e da allora sarà la star di tante altre commedie hollywoodiane – battibecca con Jack Nicholson, fra erotismo e paturnie di mezz’età, in Tutto può succedere.

La bulimia da ragazza, il fratello malato: la vita privata

Tutto è successo anche nella sua vita personale. La bulimia da ragazza, il difficile rapporto con un fratello malato di mente, con fantasie violente e demenza. Le relazioni con grandissimi talenti dello schermo ma senza mai arrivare a sposarsi. E l’adozione di due bimbi, Dexter e Duke, per coronare il suo sogno di maternità: “Era un impulso a cui non potevo resistere, un pensiero coltivato per molto tempo”, rivelò in una intervista.