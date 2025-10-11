Diane Keaton, gli amori di una vita senza maschere: “Woody Allen? Orgogliosa di lui. Volevo sposare Al Pacino (lui no)”

Il Padrino, capolavoro anno 1972. Risentite Diane Keaton: “Ero terrorizzata. Non capivo perché proprio io. Voglio dire, sono andata al provino. Non l’avevo nemmeno letto, il copione. Ecco, questa è una cosa brutta, ma avevo bisogno di lavorare e quindi ci andai. Avevo fatto provini per circa un anno e poi è arrivato questo. E continuavo a pensare: ‘Perché io? Perché mi ha scritturato?’. Non lo capivo. In realtà non lo capisco ancora”. Dietro la macchina da presa, Francis Ford Coppola, il maestro Dada: “Era gentile. Quando lavorava, se non gli piaceva qualcosa, mi diceva: ‘Prova questo’. E funzionava. Ma non ci credevo. Pensavo: “Oh mio Dio, sono un problema. Non dovrei essere qui. Sono un’attrice da commedia”. Stesso anno, il ‘72, l’interpretazione di cui andava più fiera: “Il primo film con Woody Allen, ‘Suonala ancora Sam’ – raccontava in una intervista a The Hollywood Reporter – Ne fui totalmente sorpresa”. Woody Allen, certo, collega e compagno di un pezzo di vita: “Sono orgogliosa di aver lavorato con lui. Ne sono orgogliosa oltre ogni misura”. E contro tutte le accuse sulla vita privata.

La locandina del film 'Io e Annie' di Woody Allen

Diane Keaton nelle parole di Diane Keaton: un’icona del cinema hollywoodiano. L’attrice californiana, nata Diane Hall, classe 1946, quarta di quattro figli e madre di due adottivi, è morta all’età di 79 anni. Il suo nome era, è e resterà artisticamente legato ai grandi film che ha interpretato nella sua straordinaria carriera e – tra le altre cose – al binomio (professionale e sentimentale) con Woody Allen con cui ha girato una serie infinita di capolavori: non solo “Provaci ancora Sam”, “Io e Annie” e “Manhattan”, ma anche “Il dormiglione”, “Interiors”, "Amore e guerra”, “Radio days”, “Misterioso omicidio a Manhattan”.

Cinema e amore. Da Woody Allen ad Al Pacino. “La prima volta che l’ho incontrato – ha raccontato l’attrice a Repubblica in un'intervista del 2017 - ci eravamo dati appuntamento in un bar perché dovevamo fare insieme l’audizione per Il Padrino. Ordinò da bere per me senza chiedermi cosa volevo. Era prepotente ma sexy, parlava di recitazione, citava autori sconosciuti che sarebbero diventati famosi, era tagliente, atletico, nervoso: era maschio, e quindi seducente". La loro relazione, iniziata poi solo nel 1987, si concluse nel 1990, poco dopo l'uscita nelle sale de Il padrino - Parte III: "Ero pronta finalmente per il matrimonio, lui no – confessò Diane Keaton nel 2014 – E non credo che un matrimonio felice a lungo termine sarebbe stato facile per lui. Così non accadde. Non mi sono mai sposata, non è stata una tragedia".

L'attrice e regista Diane Keaton, morta a 79 anni

In tanti si sono innamorati – almeno un po’ – di Diane Keaton. Attori e spettatori, ognuno a suo modo. Per lei perse la testa Warren Beatty – disse di “non conoscere nessun altro attore” al pari Diane Keaton “in grado di memorizzare l'intera sceneggiatura ancora prima dell'inizio delle riprese” – e, come detto, Woody Allen (in una celebre intervista, anni dopo la loro rottura, dichiarò che era Diane Keaton, e non l'allora neo sposa Soon-Yi, “il più grande amore della mia vita”).

Nella sua autobiografia Oggi come allora (Mondadori) Diane Keaton confessava di aver sofferto di bulimia e di essere guarita grazie all'analisi (su consiglio, guarda un po’, proprio di Allen). Nel 2017 raccontò a People che la malattia era arrivata nel 1968, quando fu scritturata per il musical Hair a Broadway e dopo che il regista le chiese di perdere peso: “Credetemi, aveva a che fare con un bisogno eccessivo di avere di più. Troppo. Era una malattia mentale”.

Nemica giurata della chirurgia plastica, ma sempre attentissima allo stile: arcinoto il suo amore per guanti, cappelli e cravatte. Come diceva Balzac, altra materia da romanzo. Il romanzo di una vita. Noi e Annie.