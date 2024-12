Diane Delano morta dopo una breve malattia: addio a Barbara Semanski di ‘Un medico tra gli orsi’

Los Angeles, 17 dicembre 2024 – Diane Delano, attrice statunitense conosciuta per il ruolo in ‘Un medico tra gli orsi’ (‘Northern Exposure’), è morta nella sua casa di Los Angeles venerdì 13 dicembre. Aveva 67 anni. Il suo agente, Dennis Sevier, ha confermato alla rivista People che Delano sarebbe deceduta dopo una breve malattia la cui causa ufficiale non è ancora stata rivelata, sebbene si dicesse fosse malata di cancro da tempo.

"Quando Diane entrava in una stanza si sapeva che era lì! – ha dichiarato Sevier – era piena di vita e amava fare l’attrice. Ci mancherà”.

Diane Delano è diventata una personalità conosciuta negli anni, proprio grazie a ‘Un medico tra gli orsi’, nel quale interpretava il ruolo dell’ufficiale dello Stato dell'Alaska Barbara Semanski. La serie, composta da sei stagioni, andò in onda dal 1990 al 1995 sulla Cbs.

Una carriera lunga quarant’anni che l’ha vista comparire tante volte sullo schermo delle tv di tutto il mondo nei film: ‘The Wicker Man’, ‘Popular’, ‘Il tempo della nostra vita’, ‘St. Elsewhere’, ‘L.A. Law’ e ‘Perfetti Sconosciuti’. Ha inoltre prestato la sua voce in serie d’animazione come ‘Teen Titans’ e ‘Batman: The Brave and the Bold’.

Nel 2019, l'attrice ha ricevuto il premio per il miglior cast del film ‘Relish’ ai Los Angeles Film Awards. Ha collezionato anche un Indie Series Award per la migliore attrice non protagonista grazie al ruolo nel film ‘Fumbling Through Pieces’.

L’ultima apparizione della star è stata a maggio quando ha recitato nella commedia musicale ‘Bluegrass Paradise: A Town of Sinners and Saints’.

Chi era Diane Delano

Nata a Los Angeles il 29 gennaio 1957 iniziò a recitare all’età di sei anni. Dopo essersi diplomata all'American Academy of Dramatic Arts/West il suo amore per l’industria cinematografica l’ha sempre portata a recitare con carisma e personalità unica.