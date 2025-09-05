’Diane’ a Parma. Il racconto di una transizione diventa una mostra

Il 17 settembre alle 18.30 la Casa delle Donne di Parma inaugura, in anteprima nazionale ’Diane’, la mostra fotografica dell’antropologo Giona Mottura (nella foto), visitabile fino al 18 ottobre. L’appuntamento anticipa la terza edizione del festival femminista ReSister!, in programma il 19, 20 e 21 settembre al Parco della Musica, dedicato al tema "S-confinat3".

L’esposizione raccoglie quaranta scatti che raccontano il percorso di transizione della cantante e attivista Diane Arthémise Tripet.

"Ho voluto sconfinare dalle banalizzazioni e attraversare con Diane la quotidianità di un percorso lungo, non lineare: a volte doloroso, in altri esaltante", spiega Mottura.

Il progetto nasce in Svizzera, dove i due si sono conosciuti in un collettivo che lavorava sul corpo come “atelier”. In quell’occasione Diane presentò il suo primo album, scritto durante la transizione: da lì l’idea del racconto fotografico.

Il lavoro è durato tre anni, tra incontri e momenti di vita condivisa, fino a costruire un rapporto di fiducia che ha reso possibili scatti intimi e autentici. In alcuni appare anche una figlia di Diane, rendendo il racconto più personale.

All’inaugurazione saranno presenti l’autore e Diane – che ama definirsi "La fata della terra dell’assenzio" – con le sue canzoni ispirate a Brel, Vian e Brassens.

La mostra, a ingresso gratuito, si inserisce nel percorso della Casa delle Donne di Parma che da anni dà voce alle soggettività discriminate dal patriarcato.

Martina Muzio