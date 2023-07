Labbra scintillanti come un diamante: cosa solo le diamond lips

Tra le mode che sono tornate alla ribalta dagli anni Novanta c’è quella delle diamond lips, una tendenza di make-up che crea un effetto scintillante e voluminoso sulle labbra. È un trucco particolarmente adatto a eventi e feste speciali, dal momento che aggiunge un tocco di glamour e originalità al look, ma si presta bene anche alle serate estive.

Revival

La tecnica delle diamond lips si ispira alle frosty lips che impazzavano trent’anni fa, labbra dall’“effetto ghiaccio”, create con giochi di luci e ombre con matita e rossetto, amate da modelle come Kate Moss. La bocca a specchio cangiante e shimmer come un diamante, invece, riproposta negli ultimi tempi, ha conquistato celebrities come Paris Hilton, Rihanna e Scarlett Johansson.

Preparazione

Inizia detergendo e idratando le labbra, che devono essere lisce e prive di screpolature, con un balsamo labbra o un primer. Se fosse necessario, puoi usare preliminarmente uno scrub delicato o preparare un esfoliante fai-da-te con zucchero e olio di cocco. Applica un po' di correttore o fondotinta sulle labbra per uniformare il colore e creare una base neutra.

Focus

Il punto di forza delle diamond lips consiste in qualche tratto di matita chiara color burro o perlata o ancora qualche tocco di ombretto argentato o metallizzato da applicare al centro del labbro inferiore e sopra l’arco di Cupido, sfumando poi il tutto con una matita nude. Il tocco finale per un effetto ultra voluminoso è un gloss trasparente e lucido, aiutandoti con un pennellino o l’apposito applicatore del prodotto.

Tocco chic

Per un’occasione speciale puoi aggiungere anche glitter, strass o perline intorno alle labbra, in punti strategici, usando una colla per il trucco appositamente formulata per aderire alla pelle delicata di questa parte del viso. Per maggiore precisione ti conviene utilizzare delle pinzette o un applicatore per posizionare i brillantini dove desideri. Conviene che prima dell’applicazione tu faccia una prova su una piccola area del corpo, per esempio sul polso o nell’incavo del gomito, per testare il prodotto, a maggior ragione se hai la pelle molto sensibile e delicata e se soffri di allergie.

Occhi

Le labbra scintillanti e a specchio devono essere protagoniste e risaltare sul resto. È per questo che è bene optare per un trucco leggero sul viso con un fondotinta non troppo coprente, ma dalla texture light e con uno sguardo poco intenso, utilizzando solo un po’ di mascara e degli ombretti neutri color avorio, panna, beige, cipria o nude.

Fissaggio

Al termine della seduta di trucco puoi spruzzare un po' di spray fissante per make-up su tutto il viso e in particolare sulle labbra, per un effetto a lunga tenuta.