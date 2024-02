Diamanti grezzi (e punk) a Sanremo. La carica dei giovanissimi tra i Big

Debuttante, ma di lusso. Giovane e bella, la ventiquattrenne varesotta Clara Soccini, per il mondo del disco solo Clara, chiede al Festival di Sanremo di renderla agli occhi (e alle orecchie) del grande pubblico pure brava. Lo fa con Diamanti grezzi, dopo aver vinto la roulette (russa) di Sanremo Giovani 2023 con Boulevard. Tutto nell’attesa del tour nei club di marzo con tappe pure al Viper Theatre di Firenze il 20 e ai Magazzini Generali di Milano il 26.

Clara, perché Diamanti grezzi?

"Perché la perfezione non esiste e quindi è inutile lottare, meglio rimanere diamanti grezzi, riscoprendosi quotidianamente".

La sera delle collaborazioni canterà con Ivana Spagna Il cerchio della vita, versione italiana della Circle of life di Elton John del Re leone.

"Beh, Il cerchio della vita è una delle canzoni che ascoltavo quando ero bambina, per questo, oltre a Spagna, avrò sul palco il giovanissimo Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino. Fin dal nostro primo incontro, a colpirmi è stata la straordinaria umiltà di Ivana, donna semplice, diretta, sempre prodiga di buoni consigli".

Quali?

"Mi ha spiegato che per andare lontano bisogna mantenere i piedi per terra e che la carriera di un cantante non la decide un solo singolo di successo. Per questo, nonostante le fortune incontrate dal singolo Origami all’alba, per arrivare all’Ariston ho scelto di passare attraverso le selezioni di Sanremo Giovani".

Il 16 febbraio esce il suo album di debutto. Cosa c’è dietro la tautologia di un titolo quale Primo?

"L’album d’esordio uno deve meritarselo. Io, da meteoropatica quale sono, ho finito col registrare un disco che mi somiglia, in cui si ride e si piange con un continuo up and down".

Che immagine intende offrire sul palco dell’Ariston?

"Mia mamma usa sempre l’espressione “di classe“. Ecco, per il pubblico del Festival vorrei essere la ragazza della porta accanto… ma di classe".