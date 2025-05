’Dialoghi di Pistoia’, il festival. Tre giorni di appuntamenti

di Davide CostaEdizione numero 16 per ‘Dialoghi di Pistoia’, in programma nella città toscana da oggi a domenica: si tratta del festival di antropologia del contemporaneo promosso dalla Fondazione Caript e dal Comune di Pistoia, ideato e diretto da Giulia Cogoli. Il tema dell’edizione 2025 è ‘Stare al mondo: ecologie dell’abitare e del convivere’ e inviterà a riflettere sulle diverse modalità e culture dell’abitare il pianeta.

In programma 54 appuntamenti che vedranno protagonisti 35 ospiti. L’inaugurazione è prevista oggi alle 18.30 in piazza del Duomo con la conferenza ‘In crisi di convivenza: come siamo finiti dentro la trappola evolutiva’ del filosofo Telmo Pievani. Alle 21 al Teatro Manzoni spettacolo di Alessandro Bergonzoni ‘Arrivano i Dunque (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca)’, mentre alle 21.30 in piazza del Duomo, la giornalista, scrittrice, documentarista Francesca Mannocchi spiega com’è ‘Vivere e convivere in luoghi di guerra’. Chiude alle 22.30 al Teatro Bolognini, la proiezione del film ‘La storia di Souleymane’ scritto e diretto da Boris Lojkine.

Da segnalare, tra i tanti eventi, domani alle 9.30 ‘Abitare nel Settecento, tra vedute e giardini segreti’, una passeggiata insieme alla storica dell’arte Caterina Bellezza che si ripeterà alle 17 e domenica alle 10 e alle 17. Alle 12 al Teatro Bolognini, l’urbanista Elena Granata analizza l’impatto della crisi climatica sulle ecologie urbane e i suoi effetti sulla salute con la lezione ‘Città. Per abitarle dovremo cambiarle’. Vivere al margine, ai limiti delle città, della vita che pulsa nei centri, è un vivere minore? Su questa falsariga dialogheranno l’autore e attore Ascanio Celestini e l’antropologo Marco Aime (ore 21 in piazza del Duomo). Alle 21.15 al Teatro Manzoni ‘È stato un tempo il mondo’, uno spettacolo musicale in cui si fondono le canzoni di Ginevra Di Marco con le poesie di Franco Arminio; alle 22.30 al Teatro Bolognini, la proiezione di ‘Kafka a Teheran’, film diretto da Ali Asgari e Alireza Khatami.

Il programma con tutti gli altri appuntamenti è disponibile all’indirizzo www.dialoghidipistoia.it Tutti gli eventi sono a pagamento, 3-7-10 euro (biglietti in vendita sul sito Internet), con l’esclusione dell’evento di apertura, i film e gli eventi per i bambini, gratuiti su prenotazione a [email protected] Quest’anno il Premio internazionale Dialoghi di Pistoia sarà conferito a Chiara Saraceno e la consegna si terrà domani alle 16.30 al Teatro Manzoni.