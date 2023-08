Deroghe per “Ferrari“ e “Dogman“ Driver e gli altri americani alla Mostra

Il nuovo film di Luc Besson DogMan arriverà in concorso alla Mostra di Venezia (per poi essere al Festival di Toronto) probabilmente insieme al suo cast di stelle americane: gli attori hanno avuto il “via libera” da parte del sindacato Sag-Aftra per svolgere l’attività promozionale nonostante lo sciopero in atto poiché DogMan è considerato un progetto “indipendente”, finanziato con fondi che non provengono da nessun dei grandi Studios hollywoodiani. Protagonista di DogMan è Caleb Landry Jones (foto), 33 anni – già apparso in X-Men - L’inizio, Tre manifesti a Ebbing, Missouri e nella serie Twin Peaks - Il ritorno. Al suo fianco, Marisa Berenson (indimenticata protagonista di Barry Lyndon). DogMan sarà nei cinema italiani dal 28 settembre.

Come noto, una deroga simile vale anche per l’arrivo alla Mostra, in concorso, dell’atteso film di Michael Mann, Ferrari. Non è chiaro ancora però se il cast (Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley e Patrick Dempsey) parteciperà alla premiere veneziana. La deroga c’è, ma gli attori possono anche scegliere di astenersi dal promuovere il film per solidarietà con gli altri membri di Sag-Aftra.