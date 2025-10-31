Dermatite atopica. Trattamenti, consigli e un calcio allo stress

Un’infiammazione cronica della pelle non contagiosa, spesso diagnosticata tardivamente perché confusa con altre patologie. La dermatite atopica – caratterizzata da prurito intenso con fasi alterne di miglioramento spontaneo e peggioramento – interessa in Italia fino al 20% della popolazione pediatrica e circa l’8% di quella adulta. Nella maggior parte dei casi, la malattia si manifesta nei primi 5 anni di vita, anche se sono sempre più frequenti forme a insorgenza tardiva. Facciamo il punto con Luigi Esposito, dermatologo dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano, diretto dal professor Antonino Di Pietro.

Dottore, quali sono le principali cause?

"La dermatite atopica è dovuta a una predisposizione genetica e ad altri fattori – tra cui una risposta immunitaria anomala – e da alterazioni della barriera cutanea. Talvolta si presenta associata ad altre patologie, come l’asma o la rinite allergica, o può essere scatenata da allergeni irritanti, dal sudore o dallo stress".

Cosa si utilizza per fronteggiare il disturbo?

"Creme o unguenti ad azione emolliente e oli per la detersione, utili a ripristinare la barriera cutanea compromessa dal disturbo. Nella fase acuta si ricorre anche a preparati a base di cortisone per la loro attività antinfiammatoria"

Esistono abitudini in grado di alleviare i sintomi?

"Sono consigliati docce e bagni più brevi, evitando l’acqua troppo calda che favorisce la disidratazione della pelle, peggiorando i fastidi",

Cosa differenzia la dermatite atopica da altre forme di eczema?

"La dermatite atopica ha una componente genetica e immunologica molto specifica e tende a manifestarsi in zone precise, come la piega delle ginocchia o dei gomiti. L’eczema è dovuto in genere ad agenti irritanti o allergeni e, di solito, una volta trattato si risolve in modo definitivo. La dermatite atopica ha invece la tendenza a ripresentarsi, soprattutto nei primi anni di vita".

Dieta mirata e integratori specifici. C’è un giovamento?

"Gli integratori a base di Omega 3, associati alla terapia, danno benefici. A tavola vanno ovviamente evitati gli alimenti verso cui è stata dimostrata una allergia".

Possono comparire danni a lungo termine alla pelle o cicatrici?

"Se parliamo di cicatrici la risposta è no. Nelle zone interessate dalla dermatite possono invece presentarsi un ispessimento della cute, detto lichenificazione o aree più scure, definite iperpigmentazioni post infiammatorie".

Il disturbo può colpire anche i genitali?

"Sì. Solitamente è scatenato da sudore, sfregamento dovuto a capi troppo stretti o a detergenti troppo aggressivi. Anche in questo caso vanno utilizzati creme emollienti e oli per la pulizia delle parti".

Cosa fare nei casi più gravi o quando la malattia si cronicizza?

"Normalmente lo specialista prescrive farmaci sistemici immunosoppressori da assumere per bocca o iniettabili, sempre sotto stretto controllo medico".

L’esposizione al sole è consigliata o controindicata a chi soffre di dermatite atopica?

"Un’esposizione moderata con la protezione solare giusta è utile per sfruttare l’azione antinfiammatoria dei raggi uv".

Ci sono trattamenti o strategie particolari quando la malattia si manifesta nei bambini o negli anziani?

"Vale sempre il consiglio di fare bagni o docce brevi, utilizzando detergenti oleosi e delicati. Negli anziani bisogna porre ancora più attenzione perché la pelle è più secca e fragile e perché i disturbi possono essere accentuati dalla presenza contemporanea di altre malattie".

Quanto conta la gestione dello stress nella lotta alla dermatite atopica?

"Lo stress ha un ruolo significativo e in certi casi può aggravare la malattia. È molto utile imparare a tenerlo a bada, attraverso un moderato esercizio fisico o praticando tecniche di rilassamento mente-corpo".