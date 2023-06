Depp dà in beneficenza i soldi di Amber

Johnny Depp – che ha festeggiato i suoi primi 60 anni il 9 giugno scorso – ha scelto le charity a cui andrà diviso in parti eguali il milione di dollari vinto nella causa per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard. La Heard, 37 anni, ha saldato il conto per la cifra patteggiata dopo il verdetto della giuria di Fairfax un anno fa e i successivi ricorsi delle parti in appello. Il suo ex marito ha scelto come cause da beneficare la Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, la Amazonia Fund Alliance e la Tetiaroa Society, quest’ultima che ha sede nell’omonimo atollo del Pacifico dove aveva casa Marlon Brando. L’accordo finanziario tra gli ex coniugi, che ha ridotto sensibilmente i 10 milioni di dollari che la Heard avrebbe dovuto pagare a Depp, è stato raggiunto in dicembre. All’epoca l’attrice aveva ammesso che era stato difficile arrivare al patteggiamento, ma che l’atto "non rappresentava un’ammissione di colpevolezza".

Depp nei giorni scorsi ha fatto la sua prima apparizione da superdivo, dopo il processo, al Festival di Cannes, dove ha presentato, fuori concorso, il film Jeanne du Barry in cui interpreta Luigi XV; a metà maggio ha firmato un contratto record con Dior, 20 milioni di dollari, per continuare ad essere, per altri sette anni, il testimonial del profumo Eau Sauvage.

La Heard – che dopo il processo ha lasciato gli Usa ed è andata a vivere con la piccola figlia in Spagna – sarà in Italia, al 69° Taormina Film Fest, il 24 giugno: al Teatro Antico accompagnerà, con il regista Conor Allyn e l’attore Eduardo Noriega, la prima mondiale del suo nuovo film In The Fire.