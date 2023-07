Depilarsi alla perfezione: segreti e trucchi per non far soffrire la pelle

Depilarsi dovrebbe essere una scelta personale e soggettiva, da assecondare e gestire in base alle proprie esigenze e preferenze. Quello che conta è sentirsi a proprio agio e sicuri di sé in entrambi i casi. Se ci sono personaggi famosi come Bella Thorne, Deva Cassel, Paris Jackson, Lourdes Maria Ciccone e Giorgia Soleri che rivendicano il diritto alla libertà di non conformarsi a certe imposizioni estetiche, come segno di autodeterminazione e indipendenza, esistono contemporaneamente varie persone che per diverse ragioni preferiscono rimuovere i peli superflui. I motivi possono essere diversi, oltre a quelli di natura estetica e culturale.

Possibili vantaggi

- La depilazione può aiutare a mantenere una migliore igiene personale, soprattutto in alcune aree del corpo dove i peli possono trattenere il sudore e i batteri. - Alcuni possono sperimentare una maggiore sensazione di comfort, soprattutto durante l'estate o durante l'attività fisica. - Se si è predisposti a irritazioni e allergie, la scelta di depilarsi potrebbe essere utile a ridurre eventuali fastidi come pruriti e rossori. - Per chi ama l’abbronzatura, questa può apparire più uniforme e duratura sulla pelle liscia e depilata. - Atleti e sportivi potrebbero averne l’esigenza, dato che la depilazione riduce l'attrito e migliora le prestazioni, in particolare in discipline come il nuoto o il ciclismo.

Preparazione

Prima di iniziare una sessione di depilazione fai-da-te o presso un centro specializzato, assicurati che la pelle sia perfettamente detersa, pulita e asciutta.

- Fai una doccia tiepida o calda o usa un asciugamano caldo per aprire i pori e ammorbidire i peli: in questo modo la rimozione sarà più semplice. - Esfolia la pelle per eliminare le cellule morte e prevenire la formazione di peli incarniti. Fai uno scrub delicato sulla zona da depilare un giorno o due prima della depilazione. - Se stai utilizzando un nuovo metodo o prodotto per la depilazione, fai una prova su una piccola area della pelle per verificare eventuali reazioni allergiche o irritazioni. - Segui le istruzioni riportate sulla confezione dei prodotti o degli strumenti epilatori e osserva le indicazioni fornite. - Quando utilizzi un rasoio o un epilatore, assicurati di seguire la direzione di crescita dei peli per evitare di spezzarli o causare irritazioni. Tendi la pelle con delicatezza per facilitare la rimozione dei peli e ottenere una depilazione più accurata. - Se la depilazione è dolorosa, prova a ridurre la sensazione di fastidio applicando una crema anestetica locale o un cubetto di ghiaccio sulla zona prima della depilazione.

Metodo

Ceretta, rasoio, crema depilatoria, epilatore e laser: la scelta del metodo di depilazione dipende da diversi fattori, tra cui le preferenze personali, la tipologia di pelle, la zona da depilare e la tua sensibilità al dolore. Ciascuna tecnica ha i suoi vantaggi e svantaggi, quindi è importante comprendere le caratteristiche di ognuno.

Considera la zona da depilare: la ceretta, per esempio, può essere efficace per gambe e braccia, mentre il rasoio potrebbe essere più indicato per le ascelle o l'area del bikini. Se hai la pelle sensibile, alcuni metodi potrebbero causare irritazioni o arrossamenti. In tal caso, opta per metodi più delicati come la ceretta o un epilatore che presenti una modalità per pelli sensibili.

Alcuni metodi di depilazione, come la ceretta o l'epilazione, possono essere più dolorosi rispetto ad altri come il rasoio o la crema depilatoria. Se hai una bassa tolleranza al dolore, potresti preferire metodi meno invasivi.

Considera anche quanto tempo hai a disposizione per dedicare alla depilazione e quanto tempo desideri che i risultati durino. Ad esempio, la ceretta offre una pelle liscia per un periodo più lungo rispetto al rasoio, ma richiede più tempo per eseguirla.

Un occhio di riguardo, poi, va riservato anche ai costi e al rapporto tra qualità, convenienza e prezzo. Alcuni metodi possono essere più costosi di altri. L'epilazione laser può essere costosa, ma offre risultati a lungo termine, mentre il rasoio e le creme depilatorie sono generalmente più convenienti.

Se hai dubbi o hai particolari esigenze di depilazione, considera la possibilità di consultarti con un'estetista o un dermatologo. Possono aiutarti a capire quale metodo potrebbe essere più adatto alle tue specifiche esigenze.

Post depilazione

- Una volta conclusa la depilazione, l’epidermide va idratata accuratamente con una crema o un olio idratante per nutrirla e prevenire eventuali irritazioni. - La depilazione coi metodi tradizionali è un processo continuo poiché i peli ricrescono. Le sessioni andrebbero fatte con regolarità. - Assicurati che gli strumenti di depilazione siano puliti e igienizzati per evitare infezioni o irritazioni. Se ti è possibile, sarebbe meglio rivolgersi a un esperto o una figura specializzata nell’estetica.