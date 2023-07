Sulle ali d’angelo dei Depeche Mode

Milano, 15 luglio – Presenze. La terza ombra che si allunga accanto a quelle di Dave Gahan e Martin Gore – entrambi 61 anni – davanti alla skyline di Manhattan nello scatto in bianco e nero di Anton Corbijn scelto per pubblicizzare l’ultimo album dei Depeche Mode “Memento mori” è la stessa con cui il gruppo di Basildon è chiamato a fare i conti nel kolossal da stadi con cui ieri sera a Milano s’è riappropriato dopo sei anni degli spalti di un “Meazza” nell’attesa di tornare domani anche al Dall’Ara di Bologna. Pure in tour, infatti, l’addio improvviso di Andrew John Fletcher, terzo pilastro dell’epopea di Everything counts abbattuto dal destino a sessant’anni, nel maggio 2022, per una dissezione aortica, rimane difficile da metabolizzare. La partita a scacchi con la morte giocata dai compagni superstiti nel video di “Ghosts again”, loro miglior singolo da diversi anni, citando il Bergman del “Settimo sigillo” corrobora l’alone sinistro di un album che, oltre a possedere un titolo già tristanzuolo di suo, è stato trasformato dagli eventi in una specie di “requiem”.

Assieme al peccato e al senso di colpa, la morte era diventata una cupa passione per Gore e Gahan già dalla metà degli anni ‘80, ma è con "Memento mori” che l’indagine sul tema raggiunge l’apice: quelle ali d’angelo immortalate sulla copertina dell’album, così simili a corone mortuarie, sembrano diventate un emblema della band come il teschio che spunta a più a più riprese sugli schermi di una “black celebration” infiammata, come già nei tour passati, pure sui suoni sintetici di Peter Gordeno e la ritmica di Christian Eigner.

Anche se il loro palco naturale sono le arene (e questo spiega la fibrillazione in atto attorno all’appendice indoor del tour, con tappe il 23 marzo 2024 al PalaAlpitour di Torino e il 28 e 30 marzo al Mediolanum Forum di Milano, annunciata solo due giorni fa) i Depeche Mode conquistano i grandi spazi ormai da 35 anni come ricorda il docufilm del tour “101”, girato su e giù dal palco del loro primo kolossal da stadi al Rose Bowl di Pasadena con la medesima liturgia seguita ieri sera per far cantare i 56mila di San Siro frammenti di epopea come "Walking in my shoes”, “Everything counts”, “Precious”, “Stripped”, “John The Revelator”, ma anche cose di quest’ultima fatica evocata sullo sfondo della scena da una gigantesca “M” (come quelle incombevano negli anni Trenta sulle piazze per ricordare i trionfi dell’italica stirpe e del suo condottiero) quali “My cosmos is mine”, “Wagging tongue”. Oltre, ovviamente, a “Ghosts again” e a un’acustica “Soul with me”, col loro muscoloso viaggio nei meandri dell’oscurità. L’anno scorso, proprio a Milano, se n’è andata tra le fiamme del palazzo in cui si trovavano i Logic Studios l’ultima memoria della stagione di quel “Violator” di cui il “Meazza” canta nel finale “Personal Jesus” a pieni polmoni. Altri tempi, altri Depeche. Allora erano in quattro (con Alan Wilder alla batteria) poi sono diventati tre. E ora due. Il volto leggermente animato di Fletcher riempie gli schermi durante “World in my eyes”, altra memoria di “Violator”, inseguito dall’applauso nervoso; Gahan – camicia da dandy, gilet nero, capelli ravviati all’indietro – volteggia al suo modo elegante, senza rinunciare al concedere ai fan lampi di sensualità. Oltre a concludere i tempi regolamentari dello show, una mega hit come “Enjoy the silence” sembra regalare ancora una volta alla premiata ditta Gahan-Gore il principio aureo di rimanersene più o meno zitti e macinare canzoni. Ma l’interazione fra i due c’è. E se prima i Depeche Mode erano tre entità distinte, ora sembrano davvero una sola.