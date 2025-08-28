Denti degli squali a rischio, cosa succede ai predatori del mare e perché potrebbero sparire

Roma, 28 agosto 2025 – I denti affilati sono la prima cosa che viene in mente pensando agli squali. Ma questa immagine potrebbe addirittura non avere più riscontro in futuro: secondo uno studio pubblicato su Frontiers in Marine Science, la progressiva acidificazione degli oceani potrebbe infatti mettere a rischio la dentatura di questi predatori e di conseguenza la loro stessa sopravvivenza.

Il test sui denti di squalo pinna nera del reef

L’allarme arriva da una ricerca condotta in Germania considerando gli squali pinna nera del reef, una specie che vive in ambienti tropicali e che nuota con la bocca sempre aperta, esponendo così costantemente i denti all’acqua di mare.

Dopo aver ricevuto oltre 600 denti da un acquario (gli squali li perdono perché hanno la caratteristica di cambiarli di continuo), un team della Heinrich Heine University di Düsseldorf ha selezionato quelli intatti per testarne la resistenza rispetto a due differenti livelli di acidificazione dell’acqua degli oceani: quello medio attuale con un livello pH di 8,1 e quello ipotetico del futuro con un ph previsto di 7,3.

I denti sono stati incubati per otto settimane in vasche da 20 litri e i risultati sono stati inequivocabili: i denti immersi in acqua più acida (cioè con pH 7,3) presentavano crepe, buchi, corrosione delle radici e un indebolimento generale della struttura. In altre parole, sono risultati diventare molto più fragili e a rischio di rottura.

Cos’è l’acidificazione degli oceani

L’acidificazione degli oceani è un processo innescato dal fatto che l’anidride carbonica (CO₂) emessa dalle attività umane viene assorbita dall’acqua marina, abbassandone progressivamente il pH. Come detto sopra, oggi il pH medio degli oceani è di circa 8,1, ma le proiezioni indicano che - in assenza di interventi contro l’inquinamento – entro il 2300 potrebbe scendere addirittura a 7,3: una variazione apparentemente minima ma che, tradotta in termini chimici, equivale a un’acidità quasi dieci volte superiore a quella attuale.

In passato sono già stati evidenziati i negativi effetti dell’acidificazione degli oceani su coralli e molluschi, che costruiscono i loro gusci e scheletri con carbonato di calcio, ma ora appare chiaro che la graduale riduzione del pH potrebbe presto mettere a rischio corrosione anche i denti degli squali, composti da fosfati altamente mineralizzati. “I denti di squalo sono strumenti evoluti per catturare la carne delle prede, non per resistere all’acidità degli oceani. I nostri risultati mostrano quanto possano essere vulnerabili anche le armi più affilate della natura”, avvertono gli autori dello studio.

In pericolo tutto l’ecosistema marino

Anche se in natura gli squali potrebbero rimineralizzare i denti danneggiati o sostituirli con nuovi, l’effetto riscontrato su quelli utilizzati nel test deve comunque mettere in guardia e invitare a invertire la rotta a difesa dell’ambiente marino. La ‘riparazione’ della dentatura in un ambiente più acido avrebbe infatti un costo energetico maggiore, con possibili conseguenze sulla crescita, sulla capacità di caccia e persino sulla riproduzione.

Inoltre, va considerato che la perdita di efficienza nella predazione da parte degli squali non avrebbe solo conseguenze per la loro sopravvivenza, ma per l’intero ecosistema marino. Sono infatti predatori apicali, che regolano le popolazioni di molte altre specie: se venissero meno, gli equilibri delle catene alimentari subirebbero alterazioni profonde, con effetti a cascata su tutto l’ambiente oceanico.

Come tutelare la salute dei denti degli squali e salvaguardare la biodiversità? L’unico modo per farlo è ridurre drasticamente le emissioni di CO₂ limitando l’inquinamento e promuovendo ancora di più le energie rinnovabili: per salvare gli abitanti degli oceani come tutti quelli del pianeta.