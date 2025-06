Deneuve sogna Caterina la Grande: "Ma non sono una diva"

TAORMINA (Messina)

"Non dico nulla. Non rispondo sul Me Too e su Gérard Depardieu. Tutto quello che dico viene preso e riportato in modo diverso, fino a essere frainteso. Il mio rapporto con lui è una cosa privata". Catherine Deneuve va dritta al punto e non si lascia sfuggire una parola di più sull’amico e collega condannato lo scorso maggio a 18 mesi di carcere per aggressione sessuale.

L’attrice francese, che ha 81 anni, è stata ospite del 71º Taormina Film Festival, che ha celebrato la sua carriera conferendole il premio alla carriera nel corso di una serata di gala al Teatro Antico. Alla kermesse, Deneuve ha inoltre presentato l’ultimo film in ordine di tempo che la vede protagonista, Spirit World – La festa delle lanterne. Una pellicola diretta da Eric Khoo, in uscita nei cinema il 26 giugno, in cui interpreta Claire Emery, una leggendaria cantante francese che, dopo un concerto sold-out a Tokyo, intraprende un viaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti grazie ai racconti di un vecchio giapponese incontrato in un bar. "Sono da sempre affascinata dalla cultura orientale, che ha una prospettiva diversa sulla morte", ammette l’attrice. "È un film che fa bene al pubblico".

Diretta, concisa, pungente. Catherine Deneuve è avvolta dal fumo della sua sigaretta elettronica mentre parla dei temi più disparati, dal suo rapporto con l’Italia – "Amo tutto del vostro Paese, tranne la politica" – ai femminicidi. "Non è un’emergenza che riguarda solo l’Italia. Anche in Francia è la stessa cosa", sottolinea. "C’è una lentezza nella giustizia che porta a intervenire quando è ormai troppo tardi. Molte donne sono andate dalla polizia invano. È un problema che non spetta solo alla politica risolvere, ma si tratta di un processo lento".

Una filmografia infinita, costruita in quasi settant’anni di carriera, in cui ha affrontato generi e registri tra i più disparati lavorando con i più grandi: da Claude Chabrol a Jacques Demy, passando per Luis Buñuel, Agnès Varda, François Truffaut e i nostri Risi, Monicelli, Citti, Bolognini e Ferreri.

"Ma oggi è difficile fare film in Italia. Ho ricevuto delle proposte, ma non erano sceneggiature abbastanza originali", ammette. "Tra i giovani ammiro Alice Rohrwacher. Il cinema è il riflesso della società. Le donne sono l’esempio di valori importanti e si stanno ritagliando uno spazio".

Nota per il suo carattere deciso e una certa riservatezza, Deneuve negli anni è stata più volte apostrofata come sex symbol e diva. Due definizioni che rimanda al mittente. "Non ho mai approcciato la mia carriera sotto quel profilo e non ho mai amato le dive. Un atteggiamento che non mi appartiene". Tantissimi ruoli interpretati, ma di quale personaggio storico avrebbe voluto vestire i panni? "Caterina la Grande" dichiara, senza esitazioni, l’attrice.

Manuela Santacatterina