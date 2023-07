Deneuve première dame: è la Chirac sul grande schermo

Parigi, 8 luglio – Aristocratica e determinatissima, Bernadette Chirac è stata la risposta della Francia a Hillary Clinton, la prima moglie di un presidente francese a uscire dall'ombra e fare carriera politica, da sola. Ora Catherine Deneuve, la "grande dame" del cinema francese, interpreterà Bernadette in una commedia che uscirà entro la fine dell'anno. In un teaser trailer uscito lunedì la Deneuve ritrae la Chirac che arriva all'Eliseo dopo la vittoria presidenziale del marito nel 1995. Un consigliere spiega che la nuova first lady dovrà lavorare sulla sua immagine, giudicata “antiquata, austera e fredda”. "Ma niente panico. Faremo in modo che i francesi scoprano la vera te”, dice prima di ingaggiare Karl Lagerfeld per rinnovare Bernadette. Si dice che il film sia basato su eventi reali accaduti durante il mandato di Jacques Chirac all'Eliseo tra il 1995 e il 2007. La regista Léa Domenach ha definito il film una sorta di "satira benevola", non volta a prendere in giro l'ex first lady. Il padre della Domenach, Nicolas, ha scritto diversi libri su Chirac , morto nel settembre 2019 all'età di 86 anni.

Deneuve, 79 anni, ha dichiarato di essere stata scettica riguardo al progetto fino a quando non ha letto la sceneggiatura. Era "la storia di una donna che esce dal suo stereotipo acquisisce forza e libertà nel tempo", ha detto Catherine. "Non si è mai trattato di copiarla, ma di prendere ispirazione da lei", ha dichiarato la diva al quotidiano Libération.

Nata Chodron de Courcel nell'elegante 16° arrondissement di Parigi, e discendente per parte di madre dal banchiere di Luigi XIV Samuel Bernard, Bernadette ha incontrato Jacques Chirac quando era studentessa all'Instituts d'études politiques di Parigi nel 1951. Si sono sposati cinque anni dopo; la famiglia di Bernadette non ha osteggiato la scelta della ragazza di un marito di origini più modeste. In un'intervista del 2004 con la rivista Elle, Madame Chirac, che oggi ha 90 anni, ha rievocato una sua giornata tipo all'Eliseo: dopo aver consultato fioristi e personale di servizio, si recava spesso da Chanel o Dior per provare nuovi abiti. Era, tuttavia, una "gran lavoratrice", ha detto. Il pranzo, quando possibile, era frugale e in solitudine; nel pomeriggio attività di beneficenza, e la sera o cinema o un concerto, il rock di Johnny Hallyday il preferito. Nel 1971, Bernadette è stata eletta consigliere comunale di Sarran nel collegio elettorale di Corrèze del marito, e otto anni dopo è diventata la prima consigliera donna nel dipartimento di Corrèze, seggio che ha ricoperto fino al 2015.