Demna reinventa Gucci “La Famiglia“ del lusso fra satira sociale e festa

Demna (chiamatelo così, il cognome “Gvasalia” l’ha ripudiato) esordisce alla direzione creativa di Gucci – con la presentazione a sorpresa della collezione “La Famiglia” e del cortometraggio The Tiger diretto da Spike Jonze e Halina Reijn – e offre un osservatorio privilegiato sul delicato equilibrio tra estetica, etica e logiche commerciali nella moda di oggi. Azzerando i propri contenuti digitali e rilanciandosi via Instagram con questa operazione, ha scelto la via della satira sociale dall’interno, popolando il brand di figure archetipiche come La Cattiva, Miss Aperitivo, L’Influencer, La Mecenate, La Contessa, Il Principino e La Principessa. In video, la moda diventa teatro di maschere borghesi cosmopolite, che oscillano tra l’eccesso grottesco e la critica sociale.

La storia di The Tiger mette al centro Barbara Gucci, Head of Gucci International e Chairman of California (interpretata da una grandiosa Demi Moore, presente con Gwyneth Paltrow e altre star di Hollywood in sala al Palazzo Affari, centro nevralgico dell’economia nostrana), che nel giorno del compleanno accoglie i figli e un ospite d’eccezione presso la residenza. Ma quando la serata prende una piega inaspettata, la sua meticolosa facciata si incrina e minaccia di crollare, spingendo la famiglia a cercare un nuovo equilibrio. Così, ciò che doveva essere una festa si trasforma in un incubo, dove i riti del potere e della mondanità esplodono in uno scherno domestico.

Questo debutto non è solo una campagna: è una riflessione sul lusso come dispositivo critico. È una reinterpretazione sardonica della vita da ricchi: cappotti di “tigre” dalle spalle importanti, abiti da sera con orli piumati, tailleur in pelle, chemisier perbene con il fiocco da zia non maritata e completi strutturati. Gli accessori non fanno da corredo, ma da libretti di scena: la Bamboo 1947 torna riproporzionata, con quel manico curvato che è un manifesto di ingegnosità; il mocassino con morsetto, del ’53, ricalibra la classicità; il motivo “Flora” si oscura in una fioritura notturna; il monogramma GG si accende dagli occhiali alla scarpa: o tutto o niente. Demna esercita uno black humour caucasico – è nato a Tbilisi, in Georgia – per smascherare il lusso dal cuore del lusso stesso. La sua filosofia è chiara: "il mio lavoro non è farvi sognare. È farvi vedere". La contraddizione è evidente: la critica anticonsumista viene immediatamente ricodificata in chiave commerciale. Gucci, insieme alla nuova Ceo Francesca Bellettini, ha trasformato “La Famiglia” in un’operazione see-now, buy-now globale: i capi sono stati resi disponibili poche ore dopo l’uscita del film in dieci città strategiche, da Milano a Shanghai.

Quella che appare come un’allegoria anticapitalista è allo stesso tempo una brillante manovra di marketing, capace di rilanciare vendite e immaginario. È il paradosso di Demna: criticare il capitalismo alimentandolo. Ma è proprio in questa tensione che la moda di Demna trova senso: non consola, non idealizza, non si limita a vendere sogni, ma obbliga a riflettere. The Tiger diventa così una parabola sul potere e sulla fragilità del lusso: Demna, insomma, vende sogni e nello stesso tempo li smonta, mette in scena la famiglia e ne rivela la fragilità, offre lusso ma con la risata amara della satira. Se il capitalismo contemporaneo ha il potere di inglobare perfino la sua critica, allora forse l’unica possibilità di verità è questa: criticare da dentro, trasformare la contraddizione in linguaggio creativo.

Anche Diesel con Glenn Martens gioca a riscrivere le regole. La Diesel Egg Hunt, patrocinata dal Comune di Milano, mette 55 look dentro uova trasparenti sparse per la città: un atto dichiaratamente democratico, dove tutti hanno il “front row”. Martens parla di moda come gioco, e i capi stessi ne sono la prova: denim satinato riciclato, biker destrutturati, giacche con cinturini mobili, chiffon sfrangiato e silhouette doppio strato che creano illusioni ottiche. È una caccia alle uova e insieme una caccia al senso: realtà o illusione, dentro o fuori, Diesel rivendica la moda come esperienza collettiva, ironica e libera, che smonta la passerella tradizionale e mette in scena un altro cortocircuito tra commercio, spettacolo e critica.

In netto contrasto con il cortocircuito critico di Demna e il gioco democratico di Diesel, Lorenzo Serafini per Alberta Ferretti costruisce un’evasione privata, quasi domestica. Drappeggi classici, chiffon che cattura la luce, giacche leggere su top intimi e persino una leopardata ironica parlano di un romanticismo che si traduce in privacy: libertà di amare, parlare, vivere senza filtri, in un rifugio chic dove la bellezza è protezione, non spettacolo. E con il brand italiano, quello dell’indiano Dhruv Kapoor ribalta il pudore e fa della lingerie un monumento identitario. È la prova che la moda oggi è un’arena dove l’intimità diventa spettacolo, la ribellione diventa tessuto, la bellezza si fa arma. E l’unica verità che ci resta, poetica e crudele, è che dietro ogni abito non c’è un sogno da comprare, ma una ferita che non smette di brillare.