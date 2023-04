Delon: "Con BB solo amicizia"

Alain Delon rivela di aver aver voluto "essere il migliore, il più bello, il più forte" per le donne della sua vita: lo fa firmando la prefazione a un libro in uscita il 5 maggio in Francia. Alain Delon. Amours et Mémoires ripercorre l’infanzia e la carriera dell’attore: "L’amore – scrive Delon nel libro di Denitza Bantcheva e Liliana Rosca – mi ha sempre portato a superarmi". Delon, 87 anni, cita fra le donne della sua vita le attrici Brigitte Auber, Michèle Cordoue, Romy Schneider, Nathalie Delon e Mireille Darc, oltre alla madre dei suoi ultimi due figli, Rosalie van Breemen. L’attore nega di aver avuto una relazione con Brigitte Bardot, "per quanto possa sembrare strano. "Da 65 anni abbiamo la migliore relazione di amicizia che si possa avere".