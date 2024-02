Della Valle “mecenate“: "Imprese e Stato insieme"

Restituire al territorio parte di ciò che ha dato all’azienda, nonché essere di esempio ad altri imprenditori per intraprendere iniziative di supporto all’arte e alla cultura italiana. Con questo obiettivo, attraverso la partnership con il Padiglione Italia alla Biennale Arte 2024, il Gruppo Tod’s prosegue le sue attività di sostegno al patrimonio artistico e culturale del nostro Paese. Il Padiglione Italia può, infatti, contare su un finanziamento di 800mila euro cui si aggiungono gli oltre 400mila euro provenienti dagli sponsor, Tod’s e Banca Ifis. "Abbiamo la possibilità di fare in modo che il mondo delle imprese sostenga il mondo della cultura. Ma l’incontro tra pubblico e privato – è l’appello lanciato dal patron della Tod’s, Diego Della Valle, alla presentazione del Padiglione Italia – deve essere agevolato. Se oggi non mettiamo in moto un meccanismo che dia sostegno a tutto questo perdiamo parecchi treni". "Nel ministero – questa la proposta presentata ieri al Mic da Della Valle al ministro Gennaro Sangiuliano – si dovrebbe creare una sorta di stanza di compensazione, uno sportello unico, dove il pubblico e il privato si incontrano. Come se questo ministero diventasse una banca d’affari per le esigenze culturali. Pregherei i puristi di non scandalizzarsi se il mondo dell’imprenditoria si avvicina ai monumenti. Non è deleterio. Tutto va fatto nel massimo rispetto delle regole e della cultura". Si tratta – ha proseguito Della Valle – di "mettere intorno a un tavolo il mondo delle imprese rilevanti, ma anche il farmacista se si tratta di restaurare la fontana del piccolo paese".

Un binomio tra imprese e cultura che sembra trovare terreno fertile nel ministro Sangiuliano. "L’Italia ha due pilastri strategici di fronte a sé, uno è l’impresa, applicando al processo di trasformazione quel genio che è il portato della nostra storia. L’altro grande motore di sviluppo – ha aggiuto – è la cultura, che può diventare un fattore di sviluppo dell’Italia. In questo momento il ministero sta investendo 170 milioni di euro che, se ben spesi, consentiranno di realizzare una nuova Biennale dal punto di vista infrastrutturale".

g. p.