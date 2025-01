Delizia elettrica, nostalgia del futuro: i Rockets tornano in tour e partono da Bologna

BOLOGNA, 6 gennaio 2025 – Delizia elettrica, on the road again. Sempre presenti nel nostro immaginario, dagli Elii che _ memorabili _ si travestono come loro sul palco dell’Ariston nel trionfale Sanremo della “Terra dei cachi” alle imitazioni sempre presenti a “Tale e quale Show”, i Rockets, il gruppo francese icona del “rock spaziale” e della musica elettronica torna dal vivo, in Italia: debutto del “The Final Frontier Tour” il 23 gennaio dal Teatro Duse di Bologna. In occasione dei concerti, la band presenterà la nuova edizione speciale dell'ultimo album disponibile in vinile solo per il pubblico dei live.

Orfani dall’83 dello storico frontman Christian Le Bartz, i Rockets saranno sul palco nell’ultima formazione, quella che vede la presenza di alcuni artisti italiani: Fabri Kiarelli, voce (nella band dal 2023), Gianluca Martino, chitarra (nella band dal 2004), Rosaire Riccobono al basso (nella band dal 1985), Fabrice Quagliotti alle tastiere (63 anni, nella band dal 1977) ed Eugenio Mori alla batteria e percussioni (anche lui italiano, già Pfm, nella band dal 2005).

Il gruppo “senza volto” _ fin dall’inizio si presentavano in scena truccati, crani rasati e volti dipinti d’argento, costumi glam da “extraterrestri” _ ha raggiunto fama mondiale tra gli anni Settanta e gli Ottanta vendendo milioni di dischi con brani come “Future Woman”, “Space Rock”, “One More Mission” fino appunto a “Electric Delight”, alla reinterpretazione di “On the Road Again” (cover del brano omonimo dei Canned Heat) e “Galactica”, tormentone del 1980 che è valso il Telegatto come miglior gruppo straniero. L'ultimo progetto discografico “Time Machine” (2023), che contiene rivisitazioni di brani come “Piccola Ketty” e “Jammin'”, ha raccolto oltre due milioni di stream su Spotify, mentre la prima tiratura di vinili e cd è andata rapidamente in esaurimento.

In tour la band porterà sul palco il nuovo album e le hit che hanno segnato la carriera dei Rockets, entrati a far parte del roster di Tube Music. L'album - che verrà celebrato con un palco all'altezza del celebre "Galaxy Tour” degli anni Ottanta, arricchito dai famosi fumi e raggi laser, effetti speciali e atmosfere futuristiche - contiene dieci tracce originali e quattro bonus track, tra cui una suite composta da tre parti, disponibile solo nelle versioni cd e digitale. Tra i brani più intensi di “The Final Frontier” spicca “Cosmic Castaway”, che vede la partecipazione di Alain Maratrat, ex chitarrista di lunga data della band e membro fondatore della formazione originale, della quale ha fatto parte fino al 1992. Dopo Bologna, i Rockets saranno a Schio, Udine, Firenze, Ancona, Pescara, Milano, Torino, Roma, Trento e Genova.