Deinfluencing: cosa significa e perché sta spopolando su TikTok

Su TikTok, di recente, è diventato virale il trend del deinfluencing. Il relativo hashtag ha ottenuto centinaia di milioni di visualizzazioni, a corredo di quei video di creator e utenti che elencano i prodotti (il più delle volte legati ai settori beauty e skincare, ma non solo), articoli che, secondo loro, non ha senso comprare. Tuttavia, va anche detto che, a dispetto dei numeri, per ora il deinfluencing è ancora un fenomeno relativamente marginale per quel che riguarda l’impatto sui consumatori. Il deinfluencing è nato in realtà nel 2015 e si chiamava “anti-haul”, ma è diventato una tendenza virale solo di recente. Attualmente non ha solo attirato consensi, ma ha anche sollevato critiche e polemiche. Certo è che è un trend curioso e (apparentemente?) innovativo. Che cos’è il deinfluencing In che cosa consiste il deinfluencing? Per dimostrare la propria autorevolezza e credibilità, molti influencer, su TikTok e sugli altri social, stanno in pratica facendo l’opposto di quel che ci si aspetterebbe da loro. Non invitano, cioè, ad acquistare prodotti di questo o di quel brand, in linea con quanto hanno fatto finora anche i loro colleghi e competitor. Al contrario, consigliano cosa non comprare, magari suggerendo prodotti alternativi, a loro...