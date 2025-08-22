Degustazioni, musica, eventi. Festa del vino a Montecarlo

I motori sono già accesi. Va in scena la festa del vino di Montecarlo, sulle colline lucchesi, dal 28 agosto all’8 settembre. Una kermesse che raccoglie ogni anno dai 50 ai 60mila visitatori complessivi. Comune, Misericordia e Pro Loco, ma tutte le associazioni, sono presenti nell’allestimento. Il centro storico diventa il clou, da sempre trovare un posto auto è come raccogliere da terra un Gronchi rosa, il famoso francobollo quasi introvabile. Si può comunque trovare posto per la propria auto in località Fornace, con tanto di navetta che conduce le persone in centro e le riporta, fino a mezzanotte, dove hanno lasciato la propria vettura. Altro parcheggio al Campone.

E cosa troverà il turista in centro? Ogni sera salotto del vino sotto le stelle che si farà, nella stessa location delle altre edizioni, nel chiostro dell’istituto Pellegrini Carmignani, in via Roma, ma in maniera diversa. Degustazioni dei bianchi e rossi doc delle fattorie locali, ma senza la cena con gli abbinamenti di sapori. Tutto ciò per cause di forza maggiore: sono in corso infatti i lavori di riqualificazione e di sistemazione della parte interna della struttura. Non saranno quindi disponibili le stanze lungo il loggiato, dove trovavano spazio le cucine e i magazzini. Essendo il cantiere ancora aperto, l’amministrazione comunale e gli organizzatori hanno cercato una possibile soluzione alternativa, in un altro sito. La ricerca però non ha fornito gli esiti sperati. Allora è balenata l’idea vincente. Poiché gli spazi esterni, sono praticabili, l’iniziativa si farà lo stesso, ma senza le cucine non potranno essere preparati i piatti per i cosiddetti matrimoni di sapori, tipico degli anni precedenti, con il farro della Garfagnana, il pesce della Versilia ed altri. Ogni sera alcune fattorie presenteranno i loro ’nettari’, con assaggio e degustazione. Sarà allestito comunque il palco, con presentazione delle varie etichette, alla presenza del presidente del Consorzio Gino Carmignani ed esponenti dell’amministrazione.

Altra novità: piazza Garibaldi sarà lasciata alla musica e all’intrattenimento. Confermata la presenza dei mercatini e la parte gastronomica in piazza D’Armi. Maggiori informazioni sul sito del Comune e al numero dell’ufficio cultura, 0583.229725. Ogni sera spettacoli musicali, intrattenimento, artigianato, mostre e tanti eventi collaterali. Ogni angolo del paese potrà offrire qualcosa. Così fino all’8 settembre, quando tutto si ferma per la processione (sentitissima) della Madonna del Soccorso. La leggenda narra che l’apparizione della Vergine mise in fuga i pisani che stavano assediando Montecarlo e salvò il paese dalla peste.

Massimo Stefanini