Degustazioni, laboratori, attività all’aria aperta. Fattoria San Michele a Torri, giornata di festa

Sabato 18 ottobre la Fattoria San Michele a Torri apre le sue porte per una giornata di festa dedicata a grandi e piccini, tra degustazioni, laboratori, passeggiate e tante attività all’aria aperta. Immersa tra le colline di Scandicci, a soli 15 chilometri da Firenze, la fattoria – biologica dal 1993 – è un punto di riferimento nel Chianti per la produzione di vini d’eccellenza, oltre all’Olio Extra Vergine di Oliva LAUDEMIO, ai salumi di Cinta Senese DOP, al miele e al pane preparato con grani antichi.

La giornata inizierà alle 9 con il trekking organizzato insieme al CAI di Scandicci: un anello della fattoria fino a Roveta lungo il sentiero 740 (info su www.caiscandicci.it). Alle 10.30 si potrà assistere a una dimostrazione di distillazione di piante officinali, per scoprire come ottenere oli essenziali e preparare una crema naturale fatta in casa. Dalle 12.30 sarà invece il momento del pranzo di fine vendemmia presso il ristorante agrituristico ’L’Unico’, a pochi passi dalla cantina (prenotazioni al 366.5944714). Nel pomeriggio, alle 16, spazio a un appuntamento dolce e speciale con la verticale guidata del Vin Santo DOC del Chianti, accompagnata dalla visita alla vinsantaia, per un’esperienza sensoriale dedicata ai palati più curiosi. Durante tutta la giornata sarà possibile partecipare gratuitamente a degustazioni dei prodotti biologici della fattoria tra cui il nuovo olio, il vin novo, e naturalmente le castagne. Non mancheranno i tour guidati della cantina e dell’orciaia, la stanza dedicata all’olio, per conoscere da vicino i luoghi dove nascono i prodotti firmati Fattoria San Michele a Torri.

Grande attenzione sarà riservata anche ai più piccoli, con attività dedicate e laboratori gratuiti alle 10, alle 12.30 e alle 15: i bambini potranno preparare il loro primo formaggio, impastare la pasta fresca, piantare verdure di stagione, scoprire i segreti del miele. Sarà inoltre possibile conoscere da vicino gli animali della fattoria: i maialini di Cinta Senese, le pecore del Camerun e le Gentile di Puglia, insieme agli asini e ai cavallini Falabella di Riccardo Scappini, agli alpaca di Mio Alpaca e ai pony della Fattoria di Gea, con il battesimo della sella.

Per tutta la giornata si potranno visitare gli stand degli artigiani locali, curiosare tra le loro creazioni e iniziare a pensare al Natale, realizzando confezioni regalo personalizzate con i prodotti della fattoria. Per informazioni e prenotazioni: 055.769111 o WhatsApp 334.6590392.

Rossella Conte