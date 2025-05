Degustazioni, eventi, musica. Si apre la fiera del vino

La fiera del vino di Polpenazze del Garda, giunta alla 73ª edizione, sarà presente nella località bresciana da oggi a lunedì. Quest’anno verranno celebrati i prestigiosi vini vincitori Valtènesi del 19° Concorso Enologico Nazionale Garda Classico. Sarà un omaggio ai produttori, alle loro storie e alla loro capacità di interpretare il territorio, un angolo, affacciato sul Lago di Garda, capace di dar vita a prodotti di qualità e paesaggi suggestivi. La manifestazione, promossa dal Comune di Polpenazze del Garda, patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Camera di Commercio di Brescia, Consorzio Lago di Garda Lombardia ed organizzata da SGP Grandi Eventi, è punto di riferimento per la vinivinicoltura italiana con la scoperta di etichette di vini provenienti dalle rinomate cantine locali e nazionali.

L’area dedicata all’enologia sarà curata da Juri Pagani, direttore del consorzio Valtènesi, e da Fabio Finazzi, rappresentante dell’ONAV delegazione di Brescia. A guidare le masterclass dedicate sarà il sommelier e critico gastronomico Paolo Massobrio, giornalista del settore wine&food, che sarà il testimonial di questa nuova edizione della fiera. In programma, oltre agli incontri riservati agli esperti del settore e al pubblico, con degustazioni guidate e laboratori a tema, anche aree gioco dedicate alle famiglie e soprattutto occasioni per scoprire tutte le ricchezze vitivinicole del territorio. Oggi ’Sorsi & Morsi’ con vini locali e una selezione di formaggi, il giorno successivo tocca a ’compagni di merenda’, mentre domenica vi sarà l’appuntamento con ’I Tesori del Garda’ tra i pregiati vini della Valtenesi e l’olio d’oliva per chiudere con un ’percorso sensoriale’ dove i quattro vini premiati del 19° concorso enologico nazionale Valtènesi Garda Classico saranno protagonisti di una degustazione al buio.

Tra gli intrattenimenti musicali, oggi BigoyDay, una giovane brass band, il giorno successivo Diskorario, band che quest’anno festeggia il suo 25° anniversario con una scaletta di hit dagli anni ‘70 ad oggi, mentre domenica il pop-rock dei Malvax, con influenze che spaziano dal Britpop all’Indie italiano per concludere con il dj set dello Zoo di 105, Pippo Palmieri. Si termina lunedì 26 maggio, con lo showman e presentatore Andrea Barbi e il rocker Marco Ligabue, fratello del celebre cantautore Luciano con lo spettacolo ’Marco Ligabue & Andrea Barbi - Live 2025’. Come da tradizione, la Fiera del Vino calerà il sipario con uno spettacolo pirotecnico finale che illuminerà il cielo di Polpenazze del Garda con giochi di luce e fuochi di artificio.

Raffaella Parisi