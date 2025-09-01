Def Leppard ed Extreme in tour insieme: sarà l’evento rock del 2026

Due leggende del rock sono pronte a tornare sul palco. Fianco a fianco. I Def Leppard hanno annunciato un nuovo tour europeo per l’estate 2026. Un appuntamento imperdibile per i fan della storica band britannica che, dopo oltre quarant’anni di carriera, continua a riempire arene e stadi in tutto il mondo. Ma questa volta, Joe Elliott e compagni non saranno soli. A rendere ogni live ancora più speciale ci penseranno gli Extreme, che accompagneranno i Def Leppard come special guest in tutte le date UK. Gli autori della splendida “More Than Words” porteranno sul palco la loro miscela esplosiva di hard rock, funk e i virtuosismi di Nuno Bettencourt alla chitarra e Gary Cherone al microfono.

Le date del nuovo tour dei Def Leppard

Il calendario prevede undici concerti tra Svezia, Finlandia, Svizzera e Germania, ma il cuore pulsante sarà proprio il Regno Unito. Le esibizioni in patria si apriranno venerdì 26 giugno con un grande evento all’aperto al Belsonic di Ormeau Park, a Belfast. A seguire, la band si esibirà nelle principali città britanniche: Glasgow, la “casa madre” Sheffield, Londra e Birmingham, per chiudere lunedì 6 luglio alla nuovissima Co-op Live di Manchester.

Joe Elliott: “Stiamo preparando uno show completamente nuovo”

Il frontman Joe Elliott ha dichiarato: “Siamo elettrizzati all’idea di annunciare le date nel Regno Unito e in Europa. Suonare per il nostro pubblico di casa e per i fan europei è fondamentale per noi. Stiamo preparando uno show completamente nuovo, con delle sorprese oltre ai grandi classici. Ci vediamo presto!”. Entusiasmo condiviso dal chitarrista Phil Collen, che ha aggiunto: “Tornare nel Regno Unito e in Europa è un sogno, e farlo insieme ai nostri amici Extreme è un valore aggiunto. Saranno serate incredibili per tutti i fan”. L’attesa, dunque, cresce per un tour che promette di unire il meglio della tradizione rock britannica con l’energia live di due band che hanno segnato gli anni ‘80 e ‘90 ma che sono capaci ancora oggi di emozionare.