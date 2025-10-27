Deepfake porn, cosa è e perché nessuno è al sicuro: la denuncia di Francesca Barra

Roma, 27 ottobre 2025 – Cè un lato oscuro dell’Intelligenza artificiale. Per la verità, i lati oscuri, forse, sono molti più, ma concentriamoci su quello del deepfake porn. Già, perché il caso Francesca Barra riaccende l’allarme: i falsi nudi generati dall’IA sono la nuova frontiera dell’abuso digitale. E nessuno è davvero al sicuro. Ecco perché.

Da Photoshop all’IA: quando il falso diventa abuso digitale

C’era un tempo (nemmeno troppo lontano, stiamo parlando di pochissimi anni fa) in cui i falsi digitali si costruivano con Photoshop. Bastava un po’ di abilità con le maschere di livello e la pazienza di un grafico esperto per modificare un corpo, inserire un volto, manipolare una realtà. Oggi tutto questo è superato. L’intelligenza artificiale genera immagini in pochi secondi: non ritocca, crea. E lo fa con una precisione tale da rendere quasi impossibile distinguere vero da falso. Già, perché i falsi costruiti con i programmi di photo editing non potevano raggiungere un livello di precisione simile.

Il post pubblicato su Instagram da Francesca Barra per denunciare il grave episodio

Il caso di Francesca Barra: perché nessuno è al sicuro

Dicevamo che questo è esattamente quello che è accaduto a Francesca Barra, giornalista e conduttrice televisiva, che ha scoperto la propria immagine pubblicata su un sito pornografico. Nuda, ma senza esserlo mai stata. “Quella non sono io”, ha scritto su Instagram, denunciando un caso di abuso digitale profondo, il cosiddetto deepfake porn. Le immagini, costruite da un algoritmo a partire da fotografie reali prelevate dai social, mostrano la sua figura manipolata e sessualizzata. Un danno immenso, emotivo e sociale, aggravato dall’assenza di consenso e dal rischio che i figli ne vengano esposti.

I precedenti: Taylor Swift, Scarlett Johansson e non solo

Ma come sempre, per comprendere questo orrendo fenomeno è necessario contestualizzarlo in un orizzonte più ampio. Secondo uno studio del Deeptrace Lab, già nel 2024 oltre il 96% dei deepfake circolanti in rete aveva contenuti pornografici, e quasi tutti ritraevano donne. Nel 2025 le piattaforme di fact-checking europee segnalano un aumento del 400% dei casi di “fake nudes” di persone comuni, influencer e personaggi pubblici.

E Francesca Barra non è la prima vittima eccellente. Pochi mesi fa Taylor Swift aveva denunciato la diffusione sui social di immagini pornografiche create con l’IA, visualizzate milioni di volte prima della rimozione. Anche Emma Watson, Gal Gadot e Scarlett Johansson avevano subito lo stesso trattamento, già dal 2018, quando il fenomeno muoveva i primi passi nei forum underground di Reddit. Il punto è che oggi basta una app gratuita, un volto rubato da Instagram e pochi clic: il falso prende vita in un istante anche senza essere dei ‘maghi dell’editing’ e per giunta può circolare ovunque, spesso ospitato su siti esteri difficili da bloccare. Ma soprattutto quello che dobbiamo considerare è che le immagini false causano una vergogna reale. E la vergogna, come spesso accade nel cyberbullismo, è l’arma più efficace per ridurre al silenzio la vittima.

Una ‘evoluzione’ del revenge porn

Non è un caso che sempre più psicologi e sociologi parlano di pornografia non consensuale 2.0, un’evoluzione più sofisticata ma non meno devastante di quella che negli anni Duemila colpiva con il “revenge porn”. Allora si trattava di immagini autentiche, oggi di falsi assoluti ma il dolore, per chi li subisce è identico.

Come arginare questa violenza digitale

Ma cosa si può fare per arginare questa deriva tremenda? Negli Stati Uniti alcuni stati, come la California, hanno già introdotto leggi specifiche contro i deepfake. In Italia, invece, il Codice Penale punisce la diffusione di immagini sessuali senza consenso (art. 612-ter), ma non contempla esplicitamente il caso in cui l’immagine sia falsa. Una lacuna che le istituzioni stanno cercando di colmare: la proposta di legge contro la “violenza digitale” in discussione alla Camera introduce per la prima volta il concetto di “contenuto artificiale lesivo della reputazione”. Sul fronte tecnologico, le ‘Big Tech’ devono fare la loro parte. Ora stanno implementando strumenti di riconoscimento dei deepfake basati su watermark invisibili e tracciamento dei metadati. Meta, Google e OpenAI stanno lavorando a standard comuni per segnalare i contenuti generati artificialmente. Ma il confine resta labile: ciò che l’IA può creare, un’altra IA può “pulire”.

Riconoscere la verità per difenderla

La verità è che leggi o algoritmi possono punire alcuni casi, ma per fare la differenza serve l’affermazione di una cultura del rispetto dell’immagine e dell’identità digitale. Al di là del fatto che si tratti quasi esclusivamente di corpi femminili, sarebbe riduttivo cadere nel solito ‘calderone’ della violenza di genere perché siamo di fronte a un problema trasversale, che può colpire chiunque. Donne, uomini, bambini. E ancora vip o persone comuni. E in un’epoca in cui, spesso, l’immagine sembra valere più della realtà le conseguenze di questo fenomeno – se possibile – sono ancora peggiori. Questo e tutti gli altri casi che non conosciamo ci obbligano a guardare in faccia l’era che viviamo: quella in cui la tecnologia può spogliare chiunque, non nel corpo, ma nella dignità. Ed è un pugno nello stomaco ma ci ricorda che la vera battaglia, oggi più mai, è quella di imparare a riconoscere la verità per difenderla, anche quando si nasconde dietro a un’immagine che sembra perfetta.