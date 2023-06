"Deep Purple, una famiglia di spiriti liberi"

di Andrea Spinelli

Dice che vent’anni fa Big Luciano, durante le prove dell’ultimo Pavarotti & friends, glielo confessò guardandolo dritto negli occhi. "Beato te che puoi cantare Smoke on the water ogni volta in modo differente, lo facessi io con una qualunque delle mie arie d’opera verrei crocifisso all’istante dalla critica e dai fan". Privilegi del cantare rock, che Ian Gillan, 77 anni, torna a ribadire stasera al Parco ducale di Parma – nella cornice di “Parma Cittàdella Musica” – prima tappa del cammino che lo porta coi Deep Purple giovedì allo Sferisterio di Macerata e il 30 a Pordenone.

"Pavarotti trovava abbastanza restrittivo per le sue qualità d’interprete dover approcciare il suo famoso repertorio sempre allo stesso modo" ricorda Gillan. "Penso che l’appassionato debba poter cogliere il cuore e l’anima dell’esecutore, perché la musica non è chimica o matematica, non ha formule a cui sottostare, ma è libertà, dialogo, con quelli che ti stanno ad ascoltare".

Per i Deep Purple questa è la nona formazione. Come hanno cambiato gli equilibri l’uscita, dopo 38 anni, del chitarrista Steve Morse e l’arrivo al suo posto di Simon McBride?

"È cambiata la chimica. Quel complesso di relazioni umane che regola i rapporti in ogni famiglia e in ogni squadra, che lungo la strada magari perde degli elementi, ma ne trova altri. Simon si è subito integrato, perché oltre a essere un musicista straordinario ha anche un’ottima testa e un ottimo cuore".

La squadra innanzitutto.

"L’altra sera, un paio di ore dopo essere arrivati a Parma dal Festival Cartagena, in Spagna, ci siamo ritrovati al ristorante e, a cena finita Roger (Glover, ndr) ci ha fatto notare che siamo stati più assieme noi in quest’ultimo anno che nei precedenti cinquanta con qualsiasi delle altre band con cui ci è capitato di suonare".

Quanto l’ha aiutata questa famiglia ad affrontare il vuoto lasciato lo scorso novembre dalla perdita di sua moglie Bron?

"È stata molto importante. Pure il lavoro è stato molto importante a tenere occupata la mente e ad andare avanti".

Quando arriverà il successore dell’ultimo album Turning to crime, uscito nel 2021?

"Ci stiamo lavorando. I tempi di pubblicazione li decideremo una volta finito".

Il suo primo album con i Deep Purple fu sinfonico. In cinquant’anni poi di commistioni tra orchestra e rock ce ne sono state diverse. Quali le sono piaciute di più?

"Con l’orchestra abbiamo realizzato suoni, dinamiche e sensazioni completamente diversi rispetto alle incisioni tradizionali. Il nostro Concerto for group and orchestra fu un esperimento entusiasmante perché concepito come un’unica composizione in cui l’orchestra non era a servizio della band, ma diventava parte dello scontro tra entità contrapposte, tra due titani. Un altro intelligente utilizzo dell’apporto orchestrale è quello di Jesus Christ Superstar; opera rock a cui partecipai e che non ebbe bisogno di essere molto migliorata rispetto alla mia esperienza iniziale perché già perfetta così. Con un’orchestra usata da Lloyd Webber in modo tonico, ma con grande attenzione ai contenuti lirici delle canzoni".

A proposito di musical, è vero che rifiutò l’offerta di Tim Rice di interpretare le canzoni di Juan Domingo Peron nella colonna sonora di Evita?

"Sì, è vero. Ho amato Jesus Christ Superstar perché Lloyd Webber e Rice mi lasciarono la libertà di cui parlava Pavarotti; ma una volta basta. In Evita non avrei potuto partecipare al processo creativo com’era accaduto vestendo i panni di Gesù e ho preferito lasciar perdere".

Nel 2016 con il lungo tour di The End il suo amico Tomny Iommi ha chiuso l’avventura dei Black Sabbath. I Deep Purple ci hanno provato con il loro The Long Goodbye Tour, ma poi hanno cambiato idea.

"No, è stato tutto un trucco. Marketing. Per vendere biglietti, alcuni promoter ci hanno chiesto di giocare con un titolo che lasciasse intendere l’idea di chiuderla lì, così, davanti all’avidità, ho pensato di giocare su quel ‘long’ per dare l’idea di qualcosa che sarebbe comunque andato avanti".

Niente “tour d’addio”, insomma?

"Non ci penso proprio. Se domani finisce la voce, però, ho chiuso".