Da Superman a guardiano anti-immigrazione, la parabola di Dean Cain: “Entro nell’Ice da patriota”

Roma, 7 agosto 2025 – Vestì i panni di Superman per quattro anni nella nota serie tv americana Lois & Clark. Quasi 30 anni dopo Dean Cain si candida al ruolo di ‘guardiano’ anti-immigrazione per l’amministrazione Trump. Sposando la politica del presidente Usa, Cain, che ora ha 59 anni, si unirà all’Ice (United States Immigration and Customs Enforcement). Fox News l’ha intervistato dopo che l’attore – idolo delle ragazzine negli anni Novanta – ha condiviso sui social il video della campagna di reclutamento dell’Agenzia federale. “Presterò giuramento come agente dell'Ice, il prima possibile. Questo Paese è stato costruito sui patrioti che si sono fatti avanti, che fossero popolari o meno, e che hanno fatto la cosa giusta. Credo davvero che questa sia la cosa giusta”.

Su spinta di Trump, l’Ice ha intensificato in modo aggressivo i controlli sull’immigrazione, contestata per le attività spregiudicate di espulsione degli stranieri considerati illegali. Recentemente ha lanciato una campagna per l’assunzione di 10mila agenti grazie a un disegno di legge con cui il governo Usa ha versato nelle casse 75 miliardi di dollari di finanziamenti aggiuntivi.

Chi è Dean Cain: non solo Superman

Diventato famoso grazie al ruolo tutto muscoli di Clark Kent nella fortunata serie televisiva Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman, Dean Cain è apparso anche in altri telefilm come Smallville e Supergirl. Figlio adottivo del regista Christopher Cain, Dean approda anche sul grande schermo, recitando in Best Men - Amici per la pelle, Il club dei cuori infranti, Out of Time, Post Impact, 5 dollari al giorno, Tre bambini sotto l'albero, Un avvocato per Babbo Natale. E’ stato poi Casey Manning nella serie Las Vegas e Graham in Lady Dynamite, su Netflix.

Ha fatto rumore anche la sua vita sentimentale. Dopo una relazione con la celebre collega Brooke Shields, ha avuto un figlio con la modella Samantha Torres. Da sempre su posizioni conservatrici in politica è un sostenitore di Trump. Dal 2018 è nel consiglio della National Rifle Association of America, associazioni lobbistico per il libero possesso delle armi da fuoco negli Stati Uniti.