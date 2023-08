De Gregori-Venditti Gran finale nei palasport

Gran finale nei palasport italiani per De Gregori e Venditti che coronano così il lungo tour iniziato a giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Un tour che si concluderà sempre nella capitale il 23 dicembre, al palazzetto dello Sport, e che arriva dopo oltre un anno di concerti che hanno unito migliaia di fan, registrando il tutto esaurito con oltre 250 mila biglietti venduti. Le date del tour nei palasport riprenderanno a metà novembre toccando Bari (1611), Torino (212), Milano (712), Bologna (912), Brescia (1112), Rimini (1512) e Roma il giorno prima della vigilia di Natale. I biglietti sono in prevendita da ieri, mentre prosegue intanto il tour estivo in cui i due artisti danno nuova veste ai loro più grandi successi.