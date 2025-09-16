De Gregori, Elisa. Pezzali, Mannoia: tutti cantano Liga

Il mondo della canzone italiana canta Ligabue. O meglio, si confronta col suo album più popolare e amato, Buon compleanno Elvis, nel trentennale della pubblicazione. La raccolta di cover uscirà il 26 settembre, ma i diretti interessati al progetto hanno già iniziato a fornirne anticipazioni sui social. Da una ricostruzione affiora, così, che Giuliano Sangiorgi dovrebbe interpretare Vivo morto o X, Elisa Seduto in riva al fosso, Shablo (affiancato dalla rivelazione di X Factor Mimì e da Tormento) La forza della banda, Tananai Hai un momento, Dio?, Francesco De Gregori Certe notti, Gazzelle Viva!, i Fast Animals and Slow Kids I ‘ragazzi’ sono in giro, Emma Quella che non sei, Fiorella Mannoia Non dovete badare al cantante, Edoardo Bennato Un figlio di nome Elvis, Venerus Il cielo è vuoto o il cielo è pieno, Max Pezzali Leggero. Ma della partita dovrebbe essere pure l’Ivan Benassi di Radiofreccia, ovvero Stefano Accorsi, con una personalissima versione della stessa Buon compleanno, Elvis!.

Dopo i bagni di folla a Reggio Emilia e di Caserta, Liga (65 anni) continua a celebrarsi con La Notte di Certe Notti il prossimo anno negli stadi, con tappe il 12 giugno all’Olimpico di Roma e il 20 tra gli spalti (già esauriti) di San Siro. Debutta, invece, il primo maggio al Razzmatazz di Barcellona il nuovo club tour europeo, atteso pure a Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo.

An.Spi.