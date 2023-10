David e Victoria Beckham, la favola d’amore che dura da più di 20 anni

Da più di vent’anni, con quattro figli al loro attivo, David e Victoria Beckham formano una delle coppie più glamour del mondo, continuando ad attirare l’attenzione mediatica anche per lo stile di vita lussuoso e le loro attività imprenditoriali, a partire dalla moda. Ogni tanto si torna a parlare di screzi, presunte crisi e tradimenti che offuscherebbero la loro unione. È capitato anche di recente, con l’uscita su Netflix della docu-serie ‘Beckham’ dedicata perlopiù alla carriera da calciatore di David, che ha vinto molti premi con squadre importanti come il Manchester United e il Real Madrid.

‘Beckham’ su Netflix

Nella nuova docu-serie disponibile in streaming, infatti, non mancano riferimenti all’amore per Victoria e alle difficoltà affrontate dalla coppia. Nel 2003, David si era trasferito in Spagna per giocare nel Real Madrid, mentre Victoria era rimasta nel Regno Unito con i loro figli. Durante quel periodo, circolavano voci riguardo a presunte relazioni extraconiugali di David. I due coniugi ne hanno discusso nel documentario senza mai fare riferimento diretto alle donne coinvolte secondo il gossip, ovvero Rebecca Loos e Sarah Marbeck, due donne che avevano dichiarato di aver avuto relazioni con il giocatore. Nella docu-serie Victoria ammette di essere rimasta molto ferita dalle accuse di tradimento nei confronti di David. L’ex Spice Girl ha descritto quel periodo come uno dei più difficili della sua vita e ha dichiarato di essersi sentita particolarmente risentita. Beckham, dal canto suo, ha commentato che è stato molto complicato vedere Victoria ferita, ma che in quel momento dovevano lottare l’uno per l’altra per la loro famiglia.

Primo incontro

David e Victoria Beckham si sono incontrati per la prima volta nella sala dei giocatori del Manchester United all'inizio del 1997. All'epoca, Victoria Adams era meglio conosciuta come Posh Spice della band Spice Girls, mentre David era all’apice della fama mondiale per la sua impressionante carriera calcistica europea. È stato amore a prima vista, come ha detto l’ex modella e cantante a ‘British Vogue’. Nel 1998 i due hanno annunciato il loro fidanzamento. Per l’occasione David ha regalato alla fidanzata un anello con diamanti, il primo dei 15 che in tutto lui ha regalato a lei negli anni.

Matrimonio

Il loro primo figlio, Brooklyn, è nato esattamente quattro mesi prima del loro matrimonio, nel marzo 1999. La coppia si è sposata in Irlanda il 4 luglio 1999 al Luttrellstown Castle vicino a Dublino. Secondo quanto riportato dal giornale ‘Independent’, il matrimonio è stato così sontuoso che Posh e Becks avevano i loro troni su cui sedere. Victoria indossava persino una tiara, proprio come una principessa. Nel 2002 è arrivato il secondo figlio, Romeo. Nel 2003 David si è trasferito di squadra e ha trasferito la sua famiglia in Spagna. Dopo aver iniziato la sua carriera calcistica nelle squadre inglesi, Beckham si è trasferito al Real Madrid nel 2003.

Prime voci di crisi

Nella primavera del 2004 hanno iniziato a circolare voci secondo cui David stava tradendo Victoria, che poco dopo lo ha raggiunto coi primi due figli nella Penisola iberica. Nel febbraio 2005 è nato Cruz, il terzo dei Beckham junior. Due anni dopo, nell’estate 2007, tutta la famiglia ha nuovamente traslocato, questa volta a Los Angeles, in seguito a un nuovo contratto del calciatore con il LA Galaxy. Nel 2009 lo stilista italiano di fama mondiale Giorgio Armani ha reclutato i due coniugi – noti anche con i soprannomi di Posh e Becks – per modellare insieme per la campagna primavera/estate di Emporio Armani di intimo e lingerie. Il 29 aprile 2011 la coppia ha partecipato al matrimonio del principe William e di Kate Middleton. Nel frattempo Victoria aveva confermato al ‘Telegraph’ la sua quarta gravidanza. Il 10 luglio 2011lei e il marito hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Harper.

Ritorno in Inghilterra

A maggio del 2013 i Beckham sono tornati in Inghilterra dopoché David ha annunciato il suo ritiro dal calcio a fronte di ben ventun anni passati in campo. Il 29 gennaio 2017, ai microfoni di un canale di BBC Radio, David ha raccontato che lui e la moglie avevano rinnovato i loro voti nuziali con un rito intimo e privato, alla presenza di solo sei persone, a casa loro. Nel giugno del 2018 il team di Victoria ha dovuto smentire nuove voci di divorzio che erano riprese a circolare. “Fake news alimentate dai social media”, hanno detto i portavoce dell’imprenditrice. Il 4 luglio 2019 la coppia ha festeggiato il loro ventesimo anniversario con un tour privato al Palazzo di Versailles in Francia. nell’autunno del 2020 i Beckham hanno firmato il contratto per un documentario su Netflix, uscito da poco. All’ultimo anniversario di nozze, la scorsa estate, la coppia si è scambiata tenere dediche d’amore sui social. Dopo più di vent’anni, tra alti e bassi, David e Victoria sono ancora uniti.