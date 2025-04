David Speciale a Ornella Muti: "Talento italiano e internazionale"

"Ricevere uno dei premi italiani più prestigiosi mi riempie di gioia. Sono molto felice e onorata". Queste sono le parole di soddisfazione pronunciate da Ornella Muti (70 anni), che riceverà, mercoledì 7 maggio, il David Speciale alla cerimonia della 70ª edizione dei David di Donatello (condotta da Elena Sofia Ricci e Mika e in diretta su Raiuno). "Attrice e diva capace di attraversare il miglior cinema italiano e arrivare al successo internazionale", la festeggia così Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano. Ornella Muti spazia, fin dagli esordi, fra commedia e dramma, successi commerciali e film d’autore. La fama arriva nel 1974, grazie a Romanzo popolare di Mario Monicelli, dove Muti recita al fianco di Ugo Tognazzi e Michele Placido. Nella sua lunga carriera, anche numerose produzioni internazionali: fra queste, il kolossal Flash Gordon di Mike Hodges. Detassis ha aggiunto: "Il premio intende riconoscere una carriera prestigiosa e versatile, che non ha mai dimenticato di mettere in primo piano i valori della vita e dell’empatia".