David McCallum è morto, il grande dottor Mallard di Ncis Unità Anticrimine

Roma, 26 settembre 2023 – Addio a David McCallum, l’eccentrico doc Ducky Mallard di “Ncis – Unità Anticrimine”. Alle spalle 450 episodi nei panni dell’esperto di autopsie con il papillon e una laurea in psicologia. Come non ricordare, invece, la sua interpretazione in “Organizzazione U.n.c.l.e.”, trasmesso dal ‘64 al ‘68. L’attore ha ricevuto un paio di nomination agli Emmy per aver interpretato la spia intellettuale e introversa David Keith.

Vita, amore e carriera

McCallum Jr. nasce a Glasgow, in Scozia, il 19 settembre 1933. Sua madre, Dorothy, era una violoncellista e suo padre un violinista e direttore d'orchestra. Nel 1936 la famiglia decide di trasferirsi a Londra. Suo padre fu assunto per dirigere la London Philharmonic Orchestra. McCallum studia alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra (Joan Collins era una compagna di classe) e appare con l'Oxford Repertory Group. Incontra per la prima volta l’attrice Jill Ireland sul set di “I piloti dell’inferno” (1957) e scoppia l’amore, tanto da decidere di convolare a nozze solamente sette giorni dopo.

Si sancisce così un sodalizio sia nella vita che sul set. I due lavoreranno insieme a vari film tra cui "La grande rapina"(1957) e "Criminal-Sexy" (1960) e in cinque episodi di "Organizzazione U.n.c.l.e.". Nel classico film di Steve McQueen "La grande fuga" (1963) dove McCallum è ricordato per aver interpretato Eric Ashley-Pitt, l'ufficiale di marina soprannominato "Dispersal", perché aveva escogitato un modo per sbarazzarsi della terra che era stata scavata dal tunnel di fuga dei prigionieri.