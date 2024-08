David Lynch e l’enfisema:: "Malato, ma non lascio il cinema"

Da ieri è tutto un rincorrersi di notizie sull’addio al set di Lynch. Ma David non lascia. In un’intervista alla rivista britannica Sight & Sound, diffusa nei giorni scorsi, Lynch ha rivelato di avere un enfisema e che la sua malattia lo costringe a stare molto tempo in casa, sia per paura del Covid sia perché lo affatica molto camminare. Immediato è partito il tam-tam sul suo ritiro dal cinema. Finché ieri il cineasta 78enne di Elephant Man, Velluto Blu, Mulholand Drive e della serie di culto Twin Peaks, ha specificato via X: "Sì, ho un enfisema dovuto ai molti anni di fumo. Mi piaceva molto fumare, e amo il tabacco - il suo odore, accendere le sigarette, fumarle - ma c’è un prezzo da pagare per questo piacere, e il prezzo per me è l’enfisema. Ho smesso di fumare da oltre due anni. Recentemente ho fatto molti esami e la buona notizia è che sono in ottima forma, tranne che per l’enfisema. Sono pieno di felicità e non andrò mai in pensione".