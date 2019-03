Roma, 27 marzo 2019 - Arrivano alla spicciolata, i premi dell'edizione 2019 dei David di Donatello. Nella notte degli Oscar del cinema italiano la sfida - per la statuetta più ambita - resta quella tra Matteo Garrone e Luca Guadagnino, ma già intorno alle 21.30 arriva la prima premiazione.

Favoriti e orari tv. Sul palco anche Roberto Benigni e Tim Burton

I PREMIATI - Ed ecco il primo 'verdetto': va a Marina Confalone il premio come miglior attore non protagonista di per 'Il vizio della speranza' di Edoardo De Angelis. L'attrice, emozionatissima, ha dichiarato: "Dedico questo premio alla mia terra, ai napoletani che hanno buona volontà. Tra questi ce n'è uno in particolare - ha aggiunto ricevendo il premio dalle mani di Isabella Ferrari - il mio compagno Gigi che ha molta buona volontà... con me".

Il migliore attore non protagonista di questa 64esima edizione è invece Edoardo Pesce per 'Dogman' di Matteo Garrone. Il premio è stato consegnato da Enrico Brignano. "Voglio condividere questo premio col resto del cast del film - ha detto l'attore - grazie a Matteo che mi ha fatto vivere da protagonista il suo mondo di fare cinema. Lo dedico alla mia famiglia e a mia mamma che non ha visto il film perché non ho interpretato proprio un cocco di mamma".

Il David per la migliore fotografia, invece, è andato invece a Nicolaj Bruel per 'Dogman'. E ancora, 'A casa tutti bene' è il film italiano che ha venduto più biglietti nel 2018. Gabriele Muccino viene premiato con il primo David dello Spettatore (premio che debutta quest'anno) alla 64esima edizione dei David.

Alessio Cremonini, premiato per la regia di 'Sulla mia pelle', ha realizzato il doppio sogno di vincere il David come miglior regista esordiente e di ricevere la statuetta dalle mani di Tim Burton. Alessio Cremonini ha ricevuto anche il David Giovani, assegnatogli da 3.000 studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie.

Il premio David di Donatello per la migliore attrice protagonista va a Elena Sofia Ricci per 'Loro' di Paolo Sorrentino. E' il terzo David su 4 candidature per l'attrice. A premiarla è Raoul Bova, impeccabile tutto di nero vestito con uno smoking. "Non ci credo - dice emozionatissima - grazie a mio marito, a Toni Servillo e a una persona che stasera mi manca molto, Paolo Sorrentino: grazie di cuore. Dedico questo premio alle mie figlie Emma e Maria, che sono giovani e spero che possano vivere della loro passione".

BENIGNI-BURTON SHOW - "Ricevere questo premio da Roberto è uno dei più grandi onori della mia vita": così il grande cineasta californiano Tim Burton ha salutato il David di Donatello alla carriera ricevuto dalle mani di Roberto Benigni. Il regista e attore toscano, impegnato in questi giorni sul set del 'Pinocchio' di Matteo Garrone, si è rivolto a Burton alla sua maniera: "Tim Burton è uno dei più fantasiosi uomini di cinema, con l'immaginazione potente. Sembra italiano, sembra il mio vicino di casa. Grazie a questo italiano speciale". "Mi sento molto vicino agli italiani e essere qui stasera è come essere al tempo stesso in un circo, in un film e in una strana famiglia", ha aggiunto Tim Burton. Benigni che sfoggia un inedito look con barba accompagna anche sua moglie Nicoletta Braschi, nominata fra le attrici non protagoniste per Lazzaro felice.

La serata si è aperta con un montaggio di scene dei film in lizza sulle note di 'We are the champions'. ''Voi siete i campioni di questa stagione cinematografica'', ha esordito il presentatore, Carlo Conti, indicando i candidati ai David seduti in platea.

© Riproduzione riservata