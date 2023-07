Condivide la data di nascita con mostri sacri come Laura Pausini, Claudio Baglioni, Fiorello ma quest’ultimo non l’ha invitato alla festa che ha organizzato per i ’gemelli astrali’ al suo ’Viva Rai 2’. "Ma non siamo così amici da frequentarci quotidianamente". Siparietto ridanciano mentre procede a gonfie vele il tour ’Solo Estate 2023’ che, a ritmi serrati, porta Niccolò Fabi stasera al Musicastrada Festival di San Miniato (Pisa), domani all’Arena del Castello di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) e il 30 al Lago di Valbiolo di Ponte di Legno. Il 1° agosto sarà alle miniere di Montevecchio di Guspini, il 3 al festival Pergolesi Spontini di Jesi, il 6 al Vulcanica Festival di Laghi di Monticchio (Potenza), il 7 alla Terrazza Lanfranchi di Matera, l’8 al Castello Volante di Corigliano d’Otranto (Lecce), il 19 al Dolomiti Arena festival in località Le Ej di Lamon (Belluno). Il 12 agosto sarà inoltre ospite di ’N20 Back Home’ dei Negramaro all’aeroporto di Galatina.