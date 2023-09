DATA DI NASCITA

Fu una festa di Carnevale in cui Corrado e Silvio Gigli chiamavano a esibirsi piccoli cultori di pianoforte e canto a portare la Loretta bambina sulla strada dello spettacolo. "Gigli mi chiamò a fare programmi per bambini dove cantavo ma fu una sera, guardando ’Il Musichiere’, mentre ero malata di itterizia, che decisi di voler diventare anch’io quella bambina che ammiravo mentre proponeva una canzone di Renato Rascel". Poi venne il provino per ’Sotto processo’ di Anton Giulio Majano che le aprì una lunga sequela di set. La canzone riappare prepotente nella sua vita con ’Maledetta primavera’, originariamente sigla dello show ’Hello Goggi’, poi approdata a Sanremo e diventata un classico senza tempo. Oggi l’aspirazione di Loretta è godersi gli anni a venire scrivendo. "Da grande farò la scrittrice", annuncia mentre fa balenare l’idea di un romanzo a quattro mani con la sorella Daniela. "Ma non ho mai vissuto per la carriera. Finché c’è stato Gianni alternavamo sei mesi di lavoro e altrettanti in barca".