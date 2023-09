DATA DI NASCITA

Per definire lo stato in cui vorrà sempre più frequentemente trovarsi usa lo slang romano: scialla, ovvero rilassata, quasi ignara dei narcisistici specchi per ricongiungersi allo stato di natura che vive durante le vacanze. E dedita alla sua grande passione, la pittura. Ma, quando lavora, Ema (all’anagrafe Morwenn Mouguerou) è concentrata e immersa per fare sempre il meglio "anche se non sempre arrivi e sei gradita. All’inizio non piaceva la musica che proponevo, non piacevano la erre moscia, né il mio senso dell’umorismo. C’è voluto un po’ di tempo e dalle critiche ho cercato di capire dove e come orientarmi".