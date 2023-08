DATA DI NASCITA

Il suo regno sono le piattaforme: Youtube dove monta e pubblica videogiochi senza interattività live con gli altri players, cosa che invece succede quando fa le dirette su Twitch, mentre Tik Tok usa il formato verticale. In questo mondo virtuale si vestono i panni di un eroe cui si dà età, sesso, nome e lo si interpreta come un attore fa nelle serie tradizionali. Solo che qui il copione lo stabilisce lo stesso gamer che tara gli episodi anche sul feedback che riceve dagli altri partecipanti e dal pubblico. Anche la versione cartacea ’Il colpo finale’ mantiene l’interattività nel senso che, pur nello stile giapponese dei manga, a ogni bivio della storia il lettore può scegliere come farla proseguire e quindi anche quale finale dare. "Il pubblico e le sue reazioni influenzano il fluire delle storie perchè si va senza copione e l’interpretazione riceve feedback immediati che bisogna essere bravi a intercettare per assecondare l’umore di chi ti segue e fidelizzarlo".