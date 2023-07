DATA DI NASCITA

Anche per un uomo di fede l’ignoto può rappresentare un pericoloso abisso. Pino Quartullo ricorda che da ragazzo si fece coinvolgere in maniera così totale dalle sedute spiritiche "da diventare quasi come un malato di gioco, un ludopatico. Per guarirmi un sacerdote mi diede perfino dell’olio santo". Però anche quell’esperienza gli ha confermato che esiste qualcosa oltre la vita: "Poi mia madre dopo la morte mi ha dato segni tangibili della sua presenza". Ma la religione non dev’essere lavanderia per ogni nefandezza: "Le forze del male esistono e ogni giorno combattiamo sospesi tra bene e male, tra peccati, tentazioni, perdono. Ma pregando mi sento più forte, mi si scatena dentro un’energia positiva che probabilmente mi torna sotto forma di esaudimento dei desideri". Sulle tematiche relative a procreazione, unioni omosessuali e omogenitorialità invece è piuttosto laicamente razionale: "Faccio mia la frase di papa Francesco: chi sono io per giudicare?".