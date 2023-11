DATA DI NASCITA

Tra i due figli di Claudia Pandolfi passano dieci anni: Gabriele è nato nel 2006 dalla relazione con Roberto Angelini, Tito ha 7 anni ed è figlio di Marco De Angelis, l’attuale marito. "Sono stanca morta – confessa sorridendo – perché se fai figli ravvicinati stai in ballo un tot poi la questione si conclude. Invece con tito ho dovuto ricominciare daccapo". Ma nonostante sappia che ogni mamma che ama troppo soffrirà tremendamente quando i figli cresceranno e se ne andranno, la parte chioccia che alberga in lei la porta a prendere in braccio il piccolo ogni mattina per portarlo al tavolo della colazione. "Una piccola coccola – conclude l’attrice – che mi commuove e per la quale mi autoassolvo anche perché ho fatto mia la frase che mi disse qualcuno quando partorii: una mamma ha sempre ragione"