Dardust, il nuovo singolo 'Mon coeur, béton brut' fa già sognare

E' uscito oggi 'Mon coeur, béton brut', il nuovo brano di Dardust. Un brano strumentale, realizzato totalmente in piano solo. Un singolo che anticipa 'Urban impressionism', album in uscita a breve. E che anticipa, di pochi giorni, anche la data evento: il live di giovedì 27 giugno al Teatro Dal Verme di Milano insieme all'orchestra I Pomeriggi Musicali.

Una serata evento che si presenta senza dubbio suggestiva, visto anche l'arrangiamento di alcuni brani fatto dal maestro Alberto Cipolla. Una serata anticipata da 'Mon coeur, béton brut', un brano che va gustato, assaporato, vissuto.

Un brano che racconta non solo delle abilità pianistiche del compositore e musicista Dario Faini, ma anche del suo essere artista oltre i grandi successi pop come 'Soldi', 'Cenere', 'La Noia'. Successi di cui Dardust è stata una delle firme più prestigiose. Successi che lo hanno reso noto presso il grande pubblico, ma che hanno mostrato solo una parte del grande talento di Dardust. Talento che è stato visibile al pubblico che ha riempito le date di 'Duality Tour' e che sarà ancora più visibile durante l'Urban Impressionism, un tour in cui il pianista, compositore e producer marchigiano si esibirà senza ospiti e soltanto con il pianoforte.

Le date del tour europeo di 'Urban impressionism'

4 ottobre 2024 - Londra @ Hoxton Hall

5 ottobre 2024 - Parigi @ L'Archipel

10 ottobre 2024 - Praga @ Conservatoire Concert Hall

13 ottobre 2024 - Berlino @ Berlin Colosseum

14 ottobre 2024 - Amburgo @ Nachtasyl

16 ottobre 2024 - Copenhagen @ Hotel Cecil

18 ottobre 2024 - Bruxelles @ Bozar

23 ottobre 2024 - Barcellona @ Sala Parallel 62

24 ottobre 2024 - Madrid @ Teatro San Pol

26 ottobre 2024 - Lisbona @ Capitolio