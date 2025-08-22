Danze popolari della tradizione. Serate e workshop

La fine di agosto in Emilia-Romagna porta con sé serate e workshop dedicati alle danze popolari della tradizione, dal liscio alla Filuzzi, accanto a proposte di danza contemporanea. Oggi a San Mauro Mare andrà in scena ’La più bella Romagna’ con Beto Bahia, una notte a tutto ballo nella Riviera dei Pini. Domani a Cervia, in piazza Garibaldi, appuntamento con lo Spettacolo Folk Romagnolo (ore 21.30, ingresso gratuito): il Gruppo Spettacolo Club Maurys, attivo da oltre trent’anni, porterà in scena valzer, mazurka e polka insieme a balli latini come salsa, bachata e cha cha cha, fino alle danze moderne.

A dare ritmo e colore allo show anche i gruppi delle fruste ’S-Ciucarén’, che accompagneranno le musiche della tradizione. E se la voglia di danzare non si esaurisce, ogni giovedì fino all’11 settembre al Parco dei Gemelli di Tagliata di Cervia (ore 21-23, ingresso gratuito) le Notti Romagnole trasformano l’estate in una grande balera all’aperto: giovedì 28 tocca a Paolo & Loris. E se il liscio non lo sapete ballare? Nessun problema! Al Parco del DLF di Bologna, all’interno della rassegna estiva Tropical Balera curata dal Locomotiv Club, ogni giovedì fino a settembre (ore 19.30-21) workshop di liscio e Filuzzi a ingresso gratuito senza iscrizione, seguiti da danze collettive aperte a tutti.

In regione però non solo balli tradizionali: a Bologna, il 31 agosto, spazio anche alla danza contemporanea con il festival Fienile Fluò, parte della rassegna Scena Natura promossa da Crexida/Anima Fluò. In programma due performance: alle 18 ’Sequoia’ di Matteo Mascolo con Chiara Esposito e Alessia Tagliabue e alle 18.30 ’Everybody Has a Fate/Primo Studio’ di Riccardo De Simone con Laura Chieffo, produzione Cinqueminuti, che unisce sonorità electro-pop e beat rapidi e incalzanti.

Alice Pavarotti