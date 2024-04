"Danzano l’immaginario e la nostalgia". Morau porta in scena il genio Morricone

"Amo le sfide. E Morricone di sicuro è una bella sfida. È stata una mia proposta al direttore di Aterballetto, Gigi Cristoforetti, che mi dava la caccia da tempo. La mia agenda è piena per i prossimi cinque anni" racconta Marcos Morau, coreo-regista di Valencia, numero uno dei quarantenni di punta, che prepara Notte Morricone, al debutto il primo agosto nello Sferisterio di Macerata. "Non voglio certo essere lo straniero che spiega Ennio Morricone agli italiani" continua "non mi spaventa la vastità del luogo; ho lavorato nel Palais des Papes di Avignon e nel Teatro Grec di Barcelona; il difficile sarà gestire il format al chiuso, al Valli di Reggio Emilia e all’Argentina di Roma".

Perché Notte Morricone con il poliedrico valenciano? Morau ha fatto studi di teatro, danza, fotografia tra Barcellona e New York, e dal 2005 è alla testa del gruppo top La Veronal, dal farmaco con cui Virginia Woolf tentò il suicidio la prima volta. Ambito dalle maggiori compagnie di balletto contemporaneo in tutta Europa, artista residente allo Staatsballett di Berlino, regista ma anche designer di scene, luci, costumi, Morau inventa mondi scenici, dove lo spazio dell’azione va oltre il palco, il tempo è surreale, la qualità di movimento è anti-organica a ritmo perfetto.

Ma Morricone è un grande rischio, troppo amato, troppo conosciuto: come farne una notte di danza?

"La grande virtù di Morricone è di essere di élite e anche popolare; il che non significa commerciale né di cattiva qualità; quella di Morricone è la musica emotiva dei film che vedevano i miei genitori, come Nuovo Cinema Paradiso; per me è la nostalgia dell’infanzia. È una musica che parla di per sé, ma che subito rinvia a ciò che tutti hanno visto. Cercherò, come ha fatto lui, di generare un nuovo immaginario, nuovi personaggi, un nuovo paesaggio".

Perché sfidare il cinema?

"Il cinema, e la pittura, sono le mie grandi passioni, figurative; la pittura mi cattura; quando ero all’Università, consumavo molto cinema – già mi sono ispirato a Buñel e Cassavetes, coltivo il mistero, l’eros di Hitchcock –; il cinema mi ha fatto capire che non c’è limite nella concezione della scena".

E perché la danza? E quale?

"In teatro, vedere il corpo ballare sarebbe sufficiente; la danza può bastare a sé stessa – penso a Forsythe, che è fantastico – ma c’è anche la danza narrativa di Pina Bausch o dei Peeping Tom, che portano in scena una specie di cinema alterato; questa è la grazia dei loro progetti. Non si copia la vita, in un teatro postdrammatico che mescola tutte le componenti, in modo non lineare; si va oltre".

Che posto ha l’Italia tra gli amori di un artista che ha creato Siena, arte e bellezza al museo, sotto un quadro di Tiziano?

"Al di là di Caravaggio, Mina, Morricone, adoro Venezia e sogno di dirigere la Biennale Danza", rivela Morau: "L’Italia è un paese dove sono sempre ben accolto. A Berlino sto coreografando Overtura sulla Quinta Sinfonia di Mahler, impresa mai tentata, guardando a Morte a Venezia di Visconti. Ancora Italia, ancora sfida".