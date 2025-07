Danza internazionale. Artisti e giovani talenti al Castello Sforzesco

di Raffaella Parisi

Gala internazionale di danza domani nel cortile delle armi del castello Sforzesco con l’evento, per la prima volta in Italia, ’Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow’, realizzato da Youth Grand Prix (YGP) in collaborazione con l’accademia Ucraina di balletto, referente italiana per questa edizione.

Sul palco, artisti provenienti da alcune delle compagnie più note a livello mondiale, tra cui Maria Khoreva (Mariinsky Ballet – Russia), Constantine Allen (Dutch National Ballet – Paesi Bassi), Vsevolod Maievskyi (English National Ballet – Regno Unito), Rocío Alemán (Stuttgart Ballet – Germania), Emma Von Enck (New York City Ballet – USA), Giulio Diligente (Finnish National Ballet – Finlandia) e Max Barker (ABT Studio Company – USA).

Insieme a loro si esibiranno anche alcuni giovani danzatori internazionali, selezionati in tutto il mondo da YGP, tra cui una rappresentanza degli allievi dell’accademia ucraina di balletto.

Il gala, prodotto in tutto il mondo nei teatri più prestigiosi come il Lincoln Center di New York, la Carnegie Hall e il Palacio de Bellas Artes di Città del Messico, arriva per la prima volta a Milano grazie alla sinergia tra YGP e AUB. L’accademia Ucraina di balletto preserva e diffonde l’arte del balletto classico secondo i principi e la metodologia Vaganova.

Fondata nel 2005 al teatro delle Erbe di Milano, si distingue per la qualità dei suoi insegnamenti e per l’impegno verso i giovani danzatori, grazie alla collaborazione con l’istituto delle Marcelline, l’accademia ha potuto offrire ai propri studenti un ambiente unico e completo, non solo sale per le lezioni di danza, ma anche un convitto e un percorso scolastico.

L’accademia accoglie studenti da tutta Italia e dall’estero, i docenti sono provenienti dai più prestigiosi teatri europei e dell’ex Unione Sovietica. Gli studenti dell’accademia partecipano a produzioni e spettacoli. YGP è il più grande concorso internazionale per giovani ballerini dai 9 ai 19 anni, con oltre 15.000 partecipanti ogni anno in più di 30 Paesi.

Da 25 anni promuove opportunità formative e professionali, creando un ponte tra le migliori accademie e compagnie del mondo. Lo stage YGP, iniziato a Milano il 22 luglio, prosegue sino al 27 luglio nella sede dell’Accademia e si concluderà al castello Sforzesco.