Daniele Scardina, come sta oggi il pugile “King Toretto”: dal malore in palestra alla riabilitazione

Roma, 1 marzo 2025 – Daniele Scardina è un pugile soprannominato “King Toretto”, nato a Rozzano il 2 aprile 1992. Proprio il suo soprannome è stato scelto dallo sportivo come titolo del suo libro che – come sottotitolo – recita “La mia storia di vittorie e ko dentro e fuori dal ring”. Proprio tra le pagine di quel volume c’è anche un passaggio delicato che lo ha visto protagonista di un vero e proprio gesto di coraggio e sangue freddo.

Daniele Scardina, il gesto eroico verso la cognata Heidy

Il pugile ha svelato un episodio difficile vissuto con la cognata Heidy. La donna si sentì male ed ebbe una emorragia mentre era incinta. Fu lui a salvarle la vita, come si legge dalle pagine del libro, dove racconta proprio quei minuti precedenti: “Oggi pomeriggio, comunque, sono passato da casa per puro caso. Però è molto strano che Heidy non mi apra. Rimango lì, impalato fuori dalla porta del nostro appartamento. Ho una strana sensazione, una specie di brivido corre giù lungo la mia spina dorsale. Un sospetto. Qualcosa non va”. Riesce a forzare la porta ed entrare nell’abitazione e la donna gli sviene fra le braccia. Capisce subito il dramma in corso e porta lui stesso la cognata in ospedale in pochi minuti che diventano preziosi per evitare il peggio: “Heidy è bianca come un lenzuolo per l’emorragia in corso, io per il terrore di perdere entrambi, la compagna di mio fratello e mio nipote. È una corsa contro il tempo. Heidy sopravvive. Il bambino, purtroppo, no”. Heidy e il marito Giovanni Scardina hanno due figli, ad oggi: Jeremy e Jayson, di 7 e 4 anni, molto affezionati a zio Daniele.

Come sta oggi Daniele Scardina

L’ex pugile vanta numerosi premi nella sua carriera. Nel 2013 conquista il Guanto d'oro e partecipa alle World Series of Boxing e alla Talent League. Passano alcuni anni prima che conquisti il titolo internazionale della categoria dei pesi supermedi della International Boxing Federation e, nel 2021, il titolo intercontinentale WBO categoria super medi, mettendo ko all'ottavo round il campione in carica Ricardo Nunez. Sempre in quell’anno conquista la sua ventesima vittoria da professionista, dopo l'incontro con Jurgen Doberstein all'Allianz Cloud di Milano. Pochi anni fa, anche Daniele Scardina ha avuto un serio problema di salute. Il 28 febbraio 2023 si è sentito male mentre si stava allenando in palestra. Venne trasportato d’urgenza in gravissime condizioni all'ospedale Humanitas di Rozzano. Immediatamente lo sportivo fu operato d’urgenza per un’emorragia cerebrale. Solo giorni dopo, il 10 marzo, fu reso noto un bollettino medico nel quale veniva riferito che Scardina si trovava in coma farmacologico e che le sue condizioni rimanevano gravi ma stabili. Mesi dopo, il 20 dicembre 2023, lo sportivo ha potuto fare ritorno a casa. Dopo essere tornato a casa, ripensando a quei mesi ricoverato e a quel lungo periodo di riabilitazione (che continua ancora oggi), Scardina ha ammesso: “Ora non sogno più a occhi chiusi ma solo a occhi aperti. Sogno il mio futuro, di stare bene con la mia famiglia”.