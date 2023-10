Chi è Daniele Liotti, Carlo Bontempi di ‘Anima gemella’

Nella nuova fiction di Canale 5, ‘Anima gemella’, ambientata a Torino, Daniele Liotti interpreta Carlo Bontempi, un medico molto talentuoso. Da tempo sta affrontando il dolore della perdita della donna della sua vita, Adele (Valentina Corti), morta a causa di una malattia. Carlo si sente in colpa per non averla potuta salvare. In più sta per sposare Margherita (Alice Torriani), una sua collega. Ma le cose potrebbero cambiare quando incontra Nina (Chiara Mastalli), una truffatrice che conosce delle cose che solo Adele poteva sapere…

Biografia

Daniele Liotti, classe 1971, è nato a Roma. Festeggia il compleanno il 1° aprile. Inizialmente si è avvicinato al calcio, una passione che ha scoperto a circa 14 anni. Fino ai 20 anni ha giocato nel ruolo di mediano, anche nella giovanile della Roma. Tuttavia a causa di un infortunio è stato costretto ad abbandonare la carriera agonistica e a dedicarsi alla recitazione. Nel 1991 ha fatto il figurante speciale in ‘Primadonna’ di Gianni Boncompagni con Eva Robin’s e Antonello Piroso. Il 1995 è stato un anno importante per lui, sia in televisione che al cinema. Sul piccolo schermo ha debuttato nella miniserie ‘Non parlo più’. Si è fatto notare nella commedia ‘Cresceranno i carciofi a Mimongo’, in coppia con Valerio Mastandrea. Nel corso degli anni, è diventato sempre più noto e ha partecipato a serie televisive di rilievo, tra cui ‘Le due facce dell’amore’, ‘Il capo dei capi’, ‘Squadra mobile’, ‘Un passo dal cielo’ (nei panni di Francesco Neri, dalla quarta alla sesta stagione), ‘Immaturi – La serie’. Tra i suoi lavori più recenti c’è anche il film ‘Duisburg – Linea di sangue’.

Vita privata

Anche se Daniele Liotti è notoriamente riservato riguardo alla sua vita privata, alla fine non ha potuto sfuggire all'obiettivo delle fotocamere dei paparazzi. Nel 2017, è stato fotografato insieme alla showgirl e modella Cristina D'Alberto Roccaspana, modella e attrice (tra i suoi ruoli più popolari c’è quello di Flavia Draghi in ‘Vivere’ e Greta Fournier in ‘Un posto al sole’). I due si sono conosciuti nel 2012, in vacanza, a Formentera, insieme ad altri amici. Tra loro c’è stata da subito una simpatia, ma in quel momento erano entrambi impegnati. Una volta rientrati a Roma, non si sono più rivisti. Si sono ritrovati, però, tre anni dopo alla festa di compleanno di un’amica. Da quel momento è nato l’amore. Non si sono più lasciati. Il loro sentimento è stato coronato dalla nascita di una bambina, Beatrice, nata nel settembre del 2017. Daniele ha anche un altro figlio, Francesco, attore e musicista (ha partecipato alla serie ‘La compagnia del cigno’). Liotti junior è nato nel 1998 dalla relazione del padre con la fidanzata dell’epoca, Arianna.