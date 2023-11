È morta Daniela Romano, ex ballerina di Amici (Saranno Famosi). Il tenero ricordo di Paolo Idolo

Roma, 13 novembre 2023 – È morta Daniela Romano, ballerina della prima edizione di Amici, che all’epoca si chiamava Saranno Famosi. Aveva 40 anni ed era malata da tempo.

Nata nel 1983 a Napoli, grazie a qualche esperienza precedente in produzioni cinematografiche e a teatro, nel 2001 aveva passato le audizioni per partecipare alla trasmissione di Canale 5. Il suo sogno di diventare una ballerina professionista non è stato sufficiente per farle raggiungere la fase finale del concorso, poi vinto da Dennis Fantina, che ha voluto ricordarla sui social: “Ciao Daniela, fai buon viaggio” ha scritto, allegando un video che li ritrae insieme.

A commemorare Daniela anche altri ex partecipanti dell’edizione del talent show, come l’ex fidanzato Paolo Idolo: “Hai fatto parte della mia vita in un modo speciale, direi unico. Ti porterò sempre nel mio cuore”, commenta sui social.

Paolo racconta il colpo di fulmine. “Ci fu un primo sguardo, quando eravamo sui lati opposti degli spalti, solo che io l'avevo già notata un paio di sguardi prima...ma erano solo i miei, lei doveva ancora accorgersi di me.

Speravo che, non solo alzasse lo sguardo verso di me, ma che mi notasse anche. La folla di gente era straripante in quei due semicerchi di scale. E così accadde, ed io non potevo crederci, tanto che cominciammo a conversare con gli occhi e fu come se io già sapessi che poi ci saremmo trovati ad essere compagni di banco”. C’era tra Paolo e Daniela “la voglia di innamorarsi e l'immaturità dell'età che portava inevitabilmente ad incomprensioni irrisolte ma delle quali poi ce ne fregava ben poco....perché ci volevamo comunque”.

Anche Mirna Brancotti, che a vent’anni da Saranno Famosi lavora come vocal coach, la ricorda: “Si stringe lo stomaco, si stringe il cuore, ci stringiamo noi in un forte abbraccio di dolore. Noi che ti abbiamo vissuta e chiedevamo da lontano, agli altri, come stavi – scrive – la vita a volte è davvero crudele per noi essere umani che ancora non riusciamo a comprendere le scelte della Natura”. “Sarai sempre nel mio cuore amica mia”, è invece il commento del coreografo Stefano Veronese.