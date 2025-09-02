Daniela Poggi a 2.793 metri con la maglietta dedicata al popolo palestinese e alla resistenza di Gaza

L'attrice e conduttrice Daniela Poggi, appassionata delle montagne e dei borghi d'Abruzzo, è tornata in questi giorni sulle orme di Celestino V, percorrendo la prima tappa del 'Cammino celestiniano' attraverso gli eremi e raggiungendo l'eremo di Sant'Onofrio al Morrone, nella provincia dell'Aquila. Qui ha pregato per la pace in Medio Oriente e Ucraina nella piccola e angusta grotta, luogo di preghiera di fra' Pietro da Morrone, prima della nomina che lo fece Papa.

L'indomani, accompagnata da Mario Finocchi, guida del Cai per il territorio di Sulmona e della Valle Peligna, ha raggiunto la vetta della Majella, Monte Amaro, a 2.793 metri di altitudine, dove ha portato la maglietta simbolo della protesta del popolo contro il genocidio a Gaza, avvolgendola sulla grande croce di ferro che svetta tra le rocce a fianco del rifugio in fase di restauro.

In attesa di cimentarsi nella seconda tappa del 'Cammino celestiniano' tra gli eremi fondati in Abruzzo dal futuro Celestino V, Poggi torna a Roma dove l'aspettano le prime riprese del film di Christian Marazziti 'Prendiamoci una pausa' con Marco Giallini, Claudia Gerini, Fabio Volo, Ricky Memphis, Ilenia Pastorelli e Alessandro Haber. In ottobre seguiranno altri impegni di lavoro per il teatro (la ripresa della spettacolo 'Figlio non sei più giglio' e il recital 'Ricordami' sul tema dell'Alzheimer) e altri progetti teatrali tra cui la stesura di un testo ispirato al Godot di Beckett e un progetto prodotto da Bottega Poggi per la Toscana e ispirato ai Malaspina.